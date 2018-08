Orlaith Duffy, Erin Slaven y Mikaela McKinle.



"Al ir al estadio noté que los productos sanitarios están dentro de máquina expendedoras, que no había recipientes sanitarios en todos los baños y que simplemente no es una prioridad para los clubes"



"Sabíamos que siendo tres jóvenes mujeres teníamos que mostrarnos confiadas y no dejarnos intimidar dentro de un mundo dominado por los hombres"

una de cada diez mujeres y adolescentes no tiene dinero para comprar productos sanitarios íntimos y un doce por ciento tiene que usar toallas improvisadas.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La palabra menstruación y futbol normalmente no van juntas en la misma oración. Tres hinchas del equipo escocés Celtic de Glagow decidieron hacer algo al respecto y organizaron la campaña "On The Ball", para repartir toallas sanitarias gratis en los estadios de futbol.Son cada vez más las mujeres que asisten a los partidos en Reino Unido; en la Premier League inglesia son el 25 por ciento del total de los asistentes. Erin, de 21 años, dice:Asegura que por ello comenzaron su campaña pidiendo que las toallas sanitarias se repartieran gratis, relata BBC.Una hincha publicó en Twitter una foto de una cesta llena de toallas sanitarias y tampones en Oakwell, el estadio del Barnsley inglés, y con ello la campaña se volvió viral.En Reino UnidoEn Escocia hay peores índices de pobreza.Con información de BBC y El Informador.