Renovar o no renovar... negociar con el Matador o matar la negociación, he ahí la cuestión

FOTO: Archivo | Omar Ramírez.



Negociar con el Matador o matar la negociación, he ahí la cuestión.

Ahora que Mauro Boselli rompió la barrera de los cien goles en la Liga MX y se acercó a la marca del ‘Dumbo’ en la cima de los anotadores esmeraldas, volvió a salir a flote el tema de la renovación de su contrato con el León, o visto desde otro ángulo, salió otra vez al aire la aún no renovación del Matador con La Fiera.

Mauro asegura que no le han acercado papel y pluma para el estira y afloja. “No han hablado conmigo ni con mi representante”, reconoció Mauro Boselli para la cadena Fox Sports.

Por su parte, la última declaración de Jesús Martínez, el Presi de La Fiera, sobre este asunto es que se analiza, o así lo dio a entender. “Mauro es el capitán, es un jugador muy importante para nosotros y estamos en pláticas para ver cómo va el tema de su renovación”, dijo a más de una semana.

Cuando se trata de renovar a un jugador que no es figura el asunto es fácil: la directiva dice ‘esto es lo que te ofrezco, lo tomas o lo dejas’, y regularmente se hace cuando la Liga ya terminó.

Pero cuando se trata de negociar con un jugador influyente en los ámbitos del equipo y más allá de este, la cosa se pone rasposa y si no se da meses antes de concluir el contrato ya hay razones para preocuparse.

Estos son negocios, los directivos siempre se expresan cuando la marea viaja a su favor para poner las condiciones del contrato, como los jugadores lo hacen de igual manera cuando el viento sopla a su conveniencia.

La directiva tendrá sus razones para no haber hecho ya un nuevo contrato de su máxima figura, razones que no dirá públicamente, pero como siempre, el silencio nos invita a elucubrar situaciones.

El Matador debutó con La Fiera en julio de 2013 y de ahí para adelante ha escrito historia. Ya está a diez goles para igualar al ‘Dumbo’, siendo esta una cifra alcanzable si tomamos en cuenta los juegos de Liga y Copa que le restan en su contrato que concluye en junio de 2019.

Y hasta en ese punto pudiéramos pensar, o malpensar, que el hecho de superar la marca, algo que desea Mauro para quedarse como el máximo histórico, no necesariamente se le daría el premio de renovar ya una vez finiquitada esa cosquillita que representa el romper un récord. Y tal vez con esto, los dueños del látigo que doma a La Fiera piensen en renovar, pero no el contrato sino la posición.

Ahora bien, la pregunta que queda es si, de quedarse a uno o dos goles de los 136 del ‘Dumbo’ al término de su contrato, ¿se le dará la oportunidad de otra temporada más para destrozar la marca?

Lo que sí es un hecho es que todo club con el prestigio del León requiere siempre de tener en sus filas a un delantero franquicia, de esos que sabes que te durarán al menos un lustro para hacer los racimos de goles que llevan a un título.

Y lo peor que puede hacer la directiva no es tanto negarse a una renovación con Boselli, sino dejar ese lugar sin alguien que sea tan letal como lo ha sido él.