Rechaza Mauro Boselli 9 millones de dólares, se queda con León, dice Jesús Martínez

El delantero argentino Mauro Boselli tiene “amor por León”; así lo comentó Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, quien dijo que el jugador rechazó una oferta de 9 millones de dólares y el club renunció a un ingreso de cinco millones de la divisa norteamericana por su carta, debido a la decisión del futbolista de permanecer con el conjunto esmeralda.

El directivo comentó que el jugador manifestó su deseo de mantenerse en el Grupo Pachuca, algo que Martínez comparó con lo sucedido con el arquero Miguel Calero, quien también prefirió seguir con los Tuzos en vez de migrar a otro club.

"Esas son las personas que valen, en la vida no todo es el dinero. Boselli rechazó nueve millones de dólares, al club nos daban cinco millones de dólares. Me hizo recordar a Miguel Calero, quién tuvo una oferta de mucho dinero y prefirió seguir con nosotros", dijo Martínez Patiño, quien no dio el nombre del equipo que puso tal cantidad sobre la mesa por la figura de la fiera.