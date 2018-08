programa “Hoy”

Martha Debayle

Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Jorge “El Burro” Van Rankin

referente de la moda

30 años de carerra,



“Te amamos Martha”, le dijo Galilea al recibirla en el foro.

Fin de semana #lookdehoy @latingal_boutique Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 24 de Ago de 2018 a las 10:18 PDT

mensaje esperanzador



“Estamos dedicados a crear contenido para inspirar a los demás y para motivarlos a darse cuenta que nuestro umbral de merecimiento debería ser mucho más grande. Creo que deberíamos de aprender a sabernos merecedores de cosas verdaderamente increíbles”.

Andrea le preguntó a Martha

Viernes... Que haces hoy hermosura?? ❣️ Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 24 de Ago de 2018 a las 8:53 PDT



“Creemos que la vida, que Dios se la trae contra nosotros y te da coraje que te pasen cosas fuertes... Vicisitudes hay 800 pero si tú te das cuenta que en la vida nadie te debe nada, inclusive me atrevería a decir que en la via nadie te tiene que pedir perdón porque toda las personas que se aparecen en nuestro camino son los maestros para convertirnos en lo que tenemos que ser”, fue parte del mensaje de Martha.

Galilea y Andrea quedaron sorprendidas

comentarios de felicitación hacia Martha

“El Burro” le dio la razón a Martha

Jorge Vanrankin. Una publicación compartida por Artistas en México (@famososmexico) el 19 de Jul de 2016 a las 7:47 PDT



“Estoy impactado de lo que estás haciendo porque tienes razón en muchas cosas. Y efectivamente orita me vino un 'flasback' de cosas que yo he hecho la he regado en muchas cosas y de repente digo sí tienes razón”, destacó el conductor.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este viernes eltuvo como invitada a la locutora y conductora, quien fue entrevistada porsobre ¿cómo lograr la vida que quieres?Antes de entrar de lleno en la charla sobre el tema motivacional, Martha fue presentada como una, como una profesional de los medios de comunicación con más dey se recordó su paso por el matutino hace ya más de 10 años.Así de fashion lució Martha Debayle en "Hoy" este viernes./ Foto: InstagramY sin más, la nacida en Nicaragua inició suhacia todos los televidentes.Despuéscómo podemos asumir que algo malo que nos pasa, no es un golpe de la vida ni un error, sino una lección.Durante la charla,por el gran conocimiento del tema, la seguridad y la facilidad de palabra de Martha, lo que hicieron notar los televidentes en las redes sociales.Variosse pueden leer en Twitter, e incluso algunos usuarios le dijeron que ella sí era una excelente conductora, no como Gali y Andrea.“Si te quedas, vería diario el programa”.“Martha deberías de ser la conductora del programa”.“Martha se lleva de calle a todos los conductores”.“No sé puede tapar el sol con un dedo, Martha se escucha y se ve mucho más superior que el resto de los conductores”.“Además de soltura tienes mucho porte y elegancia, no te ves corriente como las otras”.Hastaacerca de todos los consejos de vida que brindó.Este es el video de la entrevista a Martha Debayle en el programa "Hoy"