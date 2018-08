Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras que el Eje Metropolitano León - Silao se construyó a un rimo de casi 2.8 kilómetros por año y todavía está en obras, el Eje Metropolitano del Rincón y sus 12.6 kilómetros de extensión se construirán en cuestión de meses.En 2009, el todavía gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, dio inicio a la construcción de la vialidad que conectaría a León con Silao en un recorrido de 26 kilómetros; pero no fue hasta el pasado mes de mayo, que finalmente se concretó el trayecto total.La obra avanzó entonces a un ritmo de aproximadamente 2.8 kilómetros, y todavía hoy se hacen trabajos para que todo el recorrido sea de al menos dos carriles para cada sentido de circulación.En cambio, el eje Metropolitano del Rincón, que se planea construir en meses para comunicar a León con Purísima del Rincón en un recorrido de 12.6 kilómetros, apenas fue anunciado el pasado 15 de junio, por el Gobierno Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional, esta última, a cargo de los trabajos que iniciaron hace tres semanas.Esta obra se concluirá antes de terminar este 2018, y los trabajos no se han rezagado ni por condiciones climáticas pues no se han detenido ni siquiera por la noche. Ritmo que de haber sido seguido en el eje Metrpolitano León – Silao hubiera dejado lista la vialiad en dos años.Esto sin contar que los materiales y dimensiones en el eje Metropolitano del Rincón, serán totalmente uniformes, mientras que en su similar León – Silao, hay diferencias en los materiales, pues hay tramos construidos con asfalto, y otros con concreto hidráulico, además de la discrepancia en la cantidad de carriles para circular, e incluso en los acabados y medidas de seguridad que tiene instaladas.