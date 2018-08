“Yo coincido que debe haber un análisis y valoración de la militancia, vimos en este proceso y hemos visto en varios proceso que hay apoyo de algunos militantes que creo que no están convencidos de los estatutos de nuestro partido”, dijo.

La fidelidad de militantes irapuatenses del partido Acción Nacional, si debe analizarse a fin de sancionar a quienes con no concuerdan con los estatutos del partido, opinó la regidora Susana Bermúdez.Recalcó que este análisis debe realizarse para que no haya esa participación de candidatos externos ya que es muy claro que los estatutos marcan esas limitantes que no están siendo consideradas pues incluso hubo panistas que apoyaron a otros candidatos durante las pasadas elecciones.Reiteró que la institución debe ser respetada por cada uno de los militantes y que además sería un buen ejemplo para los demás miembros de Acción Nacional.Señaló que en el caso de Alejandro Sánchez, quien encabezó el Comité Directivo Municipal del PAN y ha sido señalado por faltar a los principios del partido, lo correcto es esperar a que el caso sea evaluado por la autoridad correspondiente antes de emitir un juicio.