“El Orgullo Policial no es solamente de una semana, o dos, porque tenemos primero que sentirla nosotros como elementos, después la familia, para así darla a conocer hacia la ciudadanía, porque tenemos que trabajar diario para que se reconozca la labor del policía, porque mucha personas no la conocen, y por qué, porque muchas veces nosotros no la mostramos a la gente”, señaló Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana.