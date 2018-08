Niña maya de 6 años es encontrada en un pozo, su vecino de 18 años abusó de ella

La pequeña Ana, de seis años de edad, fue encontrada muerta en un pozo, las autoridades determinaron que abusada sexualmente y asfixiada. Su asesino presuntamente es un chico de 18 años de la comunidad.

La familia de Ana, de origen maya y compuesta por sus 5 hermanos y sus padres, se encuentra pidiendo justicia.

La madre de la menor, María Paola Castillo, es maya hablante, y supadre, Zenón Gutiérrez, en entrevista para Excélsior, platicó del dolor que vive la familia.

“Lo que yo exijo es que se le haga justicia, no para un año, porque la muchacha, la niña, la bebecita no sabe lo que pasó, es una bebé; toda la gente del pueblo me está apoyando que yo haga una lista, juntar unas copias de credencial para que el resto de la familia se vayan", comentó.