Una multitud de personas acompaño a la madre de Kevin Cataño, el pequeño bebé de 10 meses que falleció a causa de la mordida de una araña violinista. Las personas se reunieron en la casa de los suegros de la madre, Rubí Martínez, para decirle el último adiós al pequeño Kevin.

Fue el pasado 14 de julio cuando Kevin fue atacado por una araña mientras el pequeño dormía en un colchón en el suelo al lado de su madre, quien se dedica a la venta de pasteles y de vez en cuando, ropa en los tianguis.

A pesar del dolor de los familiares, consideraron que se pudo haber hecho más para salvarle la vida al pequeño.

“A las 11:00 de la noche me lo enviaron a Tepic, desgraciadamente no tuve dinero para mandarlo en ambulancia, porque me cobraran mil 800 pesos, sólo traía 600 pesos; yo le dije a la doctora: ‘mándamelo, el día que me paguen, yo le pago’, pero no quisieron, me dijeron que no podían porque tenían que pagar gasolina y casetas”, relató la abuelita de Kevin. “Entonces, tuve que mandar a mi hija y a su esposo en un camión; mi niña destrozada”.