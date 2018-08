Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El instituto de transparencia de Guanajuato, que este año nos cuesta 34.6 millones de pesos, festejó ayer su 15 aniversario.Lástima, el IACIP llegó a la edad de las ilusiones, cojo y sin relevancia: desde hace dos años falta un consejero.Por razón desconocida, el gober Miguel Márquez no “sugirió” el nombre para ocupar la vacante.Miguel Márquez sólo tenía que enviar tres nombres de candidatos a la Cámara de Diputados, pero dejó pasar días, semanas, meses y años. Y nada.Los diputados sólo tenían que palomear al preferido del Gobernador. Les ahorraron el “dedazo”.En tanto, las únicas dos consejeras del Instituto de Transparencia, María de los Ángeles Ducoing y Ángela Lorena Vela Cervantes, hacen lo mínimo en la oficina del Instituto ubicada en la Plaza del Mariachi.Para qué interesaría al Gobernador apoyar al Instituto. Total, el control real de la información está en la Unidad de Transparencia a cargo de Jesús Soria Narváez.El jefe de la Unidad está a las órdenes de Miguel Márquez vía sus hombres de confianza, Isidro Macías Barrón, subsecretario de Finanzas; Enrique Avilés, director de Comunicación y el procurador Carlos Zamarripa.Jesús Soria Narváez responde solicitudes sin relevancia pero guarda los secretos de Estado hasta que le levantan la orden.Los periodistas podríamos suponer que Soria Narváez informa diariamente a los hombres de confianza del Gober, las peticiones de información que recibe.Rodaron menos cabezas en Acción Nacional.De los 70 sujetos a juicio por coquetear o de plano correr al nido de Morena, solo quedaron cuatro. Los demás presentaron renuncia antes de probar el filo de la guillotina.Lástima, a Felipe Calvillo no le llegó la amenaza hasta Otates así que arderá en la pira del PAN. Un blanquiazul lo delató… dijo que asistía a reuniones de Morena.El caso del jefe del PAN Irapuato, Alejandro Sánchez, se resolvió “en casa”. El alcalde Ricardo Ortiz lo acusó de “sinvergüenza” porque no lo ayudó en campaña, pero ya lo perdonó.Alejandro sigue como jefe panista de los irapuatenses y además, con ahijados en varias oficinas del Municipio.Eso sí, Alejandro tiene prohibido meterse con Jaime Antonio Morales Viveros, primer síndico de la Alcaldía de Irapuato. Muchas cosas se dicen de una supuesta relación empresarial de Morales Viveros y Ricardo Ortiz.Hasta anoche, nada se sabía del futuro de las panistas Reyna Morales, del Juvenil y Lisset Padilla de Promoción Política de la Mujer, quienes salieron con tacha de la pasada elección pero aún pueden redimirse.A María de los Ángeles Ducoing y Ángela Lorena Vela Cervantes les tocó celebrar los 15 años del Instituto de Acceso a la Información Pública y hasta entregarle un diploma a Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del instituto nacional en la materia. Pero chamba han tenido poca las damas, el organismo está ‘mocho’ y tiene escaso peso en una labor fundamental para la transparencia. Hay poco de qué felicitarlas.