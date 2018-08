El retorno de ‘Chucky’ Gordillo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Coincidente con el inicio del ciclo escolar y el mismo día del reconocimiento por parte del Trife de AMLO como Presidente electo, queda libre este ciclo escolar la Gordillo, el peor engendro de nuestro sistema político; el emblema de la corrupción; el adefesio procreado por el oficialismo del PRI. Triunfadora, desafiante, anuncia a la sociedad, su regreso a la política, ya para crear otro partido (el PANAL perdió su registro), ya para retomar el poder en el SNTE, ya para ejercer su poder de cerca con el nuevo gobierno de Morena.Su discurso vuelve a ser el de la plenipotenciaria, el de la intocable. El gobierno del PRI pudo mantenerla a raya en el sexenio para de plano entregarla -en esos acuerdos que la historia registrará-, para que los caciques que tanto combatimos desde la izquierda, vuelvan a existir, usando las cuotas sindicales para su descarado enriquecimiento. Acabada la Reforma Educativa con el nuevo gobierno y Gordillo libre, regresamos al origen: la educación atrapada por los sindicatos que usan el subsidio público para su propio provecho en detrimento de los agremiados y de los educandos.Sabemos que el futuro de un pueblo se basa en su educación y que solamente la inversión en desarrollo tecnológico reflejada en innovación, ha creado riqueza en las últimas décadas. Es obvio que, en la muy competitiva economía globalizada de hoy, la calidad de la educación es uno de los más valiosos activos que tanto la sociedad como un individuo puede tener. China y Singapur son hoy líderes en pruebas internacionales. Su sistema educativo se basa en la meritocracia, en apoyos a los mejores estudiantes y profesores.Pero la triste realidad es que México reprueba las evaluaciones externas como Pisa y Planea. Con el PISA (Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante) la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) examina la eficacia de los sistemas educativos y la preparación que estamos dando a los jóvenes para el mundo de mañana. La OCDE ha evaluado a México y le deja tarea al País para mejorar su nivel educativo en el que más de 50 por ciento de los alumnos mexicanos se ubicó en los niveles de logro más bajos. La OCDE señala que es urgente que nuestro País trace un camino para aumentar el aprovechamiento escolar de los alumnos, estableciendo estándares claros, públicos y medibles sobre lo que se espera que aprendan los alumnos al final de cada grado escolar en todas las asignaturas.Son muchos los factores que influyen en el fracaso escolar del país, pero uno sin duda es que los Sindicatos sean dueños de nuestro futuro y que el SNTE tenga nuevamente como dueña a un monstruo engendro del mismo sistema, hermoso al inicio como Chucky en la famosa película y terminado en engendro al final.Conozco la experiencia de Singapur, China y Japón. He constatado en visitas, que su éxito se basa en la meritocracia. Los mejores alumnos y maestros tienen acceso a los mejores puestos y a los mejores apoyos. Una de las recomendaciones que hace la OCDE (y la más elemental lógica) ha sido siempre someter a concurso las plazas de maestros, directores, vacantes y de nuevo ingreso, además de revisar el balance del modelo de financiamiento educativo, en el que poco más de 90 por ciento del gasto se va al pago de salarios y personal. Este esquema llevaría a que los estímulos a profesores –como en Singapur, primer lugar en Pisa-, se dieran a quienes tengan mejores resultados en la eficiencia terminal y no por antigüedad o lealtad al sindicato.La tarea que tenemos como mexicanos es desarrollar mecanismos de medición para evaluar y monitorear el logro de los estándares fijados para los alumnos, además de alinear los planes de estudio a las principales áreas de conocimiento donde más nos hace falta: el área de matemáticas.Nuestro sistema educativo es muy ineficiente y aunque se metiera más dinero, menos resultados podría dar. Se requeriría que los cursos a los maestros tuvieran altos estándares de calidad y pertinencia, además de que estuvieran alineados con las necesidades curriculares de los planes y programas de estudio, basados estos en las necesidades sociales. Necesitaríamos materiales de alta calidad para apoyar el trabajo del magisterio y hacer una mayor inversión de recursos para sus programas de formación continua. Esto es, realizar acciones inmediatas para fortalecer el liderazgo en la escuela y en los diferentes niveles al interior del sistema educativo nacional, así como dotar a los centros escolares de autonomía y brindar apoyo a los alumnos en riesgo de deserción (reducir el fracaso escolar con programas de tulelaje) y flexibilizar el currículum.La triste realidad es que, en México, 50 por ciento de los jóvenes de 15 años se ubica en PISA en los niveles cero y uno, los más bajos del rendimiento escolar en las habilidades científicas, matemáticas y de lectura, lo que significa que están poco calificados para pasar a los estudios superiores y resolver problemas elementales. En contraste, ni siquiera el uno por ciento logra colocarse en el máximo nivel de las tres competencias evaluadas en el Programa PISA.Hay quienes sostienen que mejorar la educación es asunto de más dinero, y por supuesto lo es, pero la relación está lejos de ser directa pues países como Finlandia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Australia y Holanda obtienen buenos resultados con inversiones moderadas con respecto al PIB, mientras que, con gastos más altos, en Estados Unidos y Noruega los resultados educativos son inferiores. Con toda claridad, el dinero es necesario, pero no suficiente. Son más importantes las políticas y prácticas escolares, que no necesariamente están ligadas a recursos económicos.Los países exitosos, los que transitan por la economía del conocimiento, los que crean productos de alto contenido tecnológico, basan su estrategia en la meritocracia; así son líderes en PISA, el principal indicador mundial de la calidad educativa. Por eso, a muchos mexicanos nos hierve la sangre al saber que el nuevo gobierno federal derogará la Reforma Educativa y a que, en un acuerdo evidente, dejaron hoy libre a la Gordillo.