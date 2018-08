Caos en láseres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La teoría de caos estudia sistemas dinámicos que son altamente sensibles a las condiciones iniciales. El llamado “efecto mariposa” describe como un minúsculo cambio en las condiciones iniciales de un sistema determinístico no lineal puede producir enormes diferencias en la evolución del sistema. Ejemplo de un sistema dinámico caótico es el clima. Resulta imposible realizar predicciones meteorológicas a largo plazo debido precisamente a que el clima es un sistema caótico. Esto y la definición de caos nos lleva a entender la metáfora del efecto mariposa de acuerdo a la cual la pequeña perturbación del aleteo de una mariposa en China puede producir una tormenta en Brasil. Las ecuaciones de Lorenz son un sistema matemático usado para modelar sistemas atmosféricos. Estas ecuaciones describen caos y han sido estudiadas cuidadosamente. Los minúsculos errores numéricos o de redondeo pueden ser suficientes para producir soluciones a largo plazo totalmente diferentes. Esto ocurre a pesar de que estos sistemas son determinísticos y deberían de ser predecibles, pero no lo son. De modo un tanto críptico Edward Lorenz dijo: “Caos; cuando el presente determina el futuro, pero el presente aproximado no determina ni aproximadamente el futuro”.El comportamiento caótico es mucho más frecuente de lo que podríamos imaginar y se encuentra en innumerables sistemas naturales y otros con componentes artificiales como; física, meteorología, tráfico vehicular, ingeniería, antropología, sociología, biología, economía, medicina y muchos otros. Un caso interesante es el del haz producido por láseres de semiconductores de alta potencia. Estos láseres se usan en el tratamiento de materiales y en investigación industrial pero la luz emitida está afectada por inestabilidades causadas por filamentos ópticos.Estos filamentos son estructuras de luz que se mueven al azar y cambian en el tiempo causando caos. Quitar estas inestabilidades ha sido un objetivo de la física e ingeniería de láseres sin embargo remover estas inestabilidades causa que disminuya la potencia emitida por el láser y por tanto el láser deja de ser útil para muchas aplicaciones de alta potencia. Es decir; ¡o nos quedamos con una láser sin inestabilidades ni caos óptico pero de muy baja potencia, o nos quedamos con un láser de alta potencia pero con inestabilidades y caos óptico! Esta dicotomía es lamentable para muchas aplicaciones. Afortunadamente investigadores del Imperial College de la Universidad de Londres en Inglaterra diseñaron un sistema que puede resolver este problema. La forma en que esto se hace es explicado por el profesor Ortwin Hess con la siguiente metáfora:“Los filamentos ópticos que causan inestabilidades láser se comportan como un tornado. Una vez que un tornado está formado se desplazará caóticamente en una planicie destruyendo todo a su paso. Sin embargo es claro que los tornados se desplazan preferentemente en valles y planicies y no en zonas montañosas. De modo similar, nosotros creamos ‘montañas ópticas’ utilizando caos cuántico y de este modo impedimos la creación de filamentos ópticos”. Basado en esta idea se construyó un láser en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur que actualmente está siendo probado en la Universidad de Yale en Estados Unidos. El tener láseres de alta potencia con un perfil transversal de intensidad limpio y uniforme es de enorme valor para todas las aplicaciones láser.