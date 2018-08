Martínez vs. Nuevo México. Alternativa a la politiquería (parte I)

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los acontecimientos políticos en materia educativa de las últimas semanas han sido dignos de capítulo de telenovela mexicana. Entre la liberación de Elba Esther Gordillo y el fuego cruzado entre Peña Nieto y López Obrador al respecto de la Reforma Educativa durante la ceremonia de transición, todo en el marco del arranque del ciclo escolar 2018-2019, pudiera quitarle el rating a la Casa de las Flores de Verónica Castro.El tema está candente porque la posibilidad de que la Reforma Educativa se caiga parece cercana, obedeciendo a la lógica de la mayoría morenista en el nuevo Congreso de la Unión y su alta representatividad en las legislaturas locales. Mientras el Presidente saliente asegura que se trata de un cambio estructual importante del que el pueblo mexicano debería sentirse orgulloso, el Presidente entrante dice que será sustituida por otra reforma que sí considere a docentes y madres y padres de familia.Entre dimes y diretes, con reforma y sin reforma, la situación sobre la educación en México dista de ser ideal. Para corroborarlo, veamos algunas cifras por aquello de que los números no mienten. En su más reciente informe, la organización Mexicanos Primero encuentra, entre otras, que el 52.1% de las alumnas y alumnos de secundaria tienen un nivel aceptable de matemáticas; que únicamente el 30.8% de las niñas y niños de 3 años atienden el primero de preescolar; y que sólo el 1.4% de las maestras y maestros forman parte de programas de capacitación continuos.Si obsevamos datos desagregados sobre grupos en situación de riesgo y marginación, podemos notar respecto a las niñas y niños con discapacidad, que sólo el 30.2% de las escuelas tiene rampas para sillas de ruedas y el 56.4% de las niñas y niños con necesidades educativas especiales reciben atención especializada y reforzamiento del aprendizaje.Asimismo, los contrastes entre las entidades federativas resaltan con la presencia de varios estados sureños en los últimos lugares nacionales, en donde la concentración de niñas y niños indígenas es mayor. Al respecto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y UNICEF compartieron recientemente que sólo el 21.8% de la población indígena en México terminó la educación primaria.Y qué decir sobre la niñez y adolencia LGBTQ+ sobre la que no existen datos oficiales. Fundación Arcoiris, por ejemplo, ha compartido que más de la mitad de estudiantes LGBTQ+ (55.0%) se sienten inseguras en su centro de estudios en el pasado año debido a su orientación sexual y dos quintos (41.7%) debido a cómo expresan su género.¿Qué hacer ante estas realidades? ¿Conviene acaso esperar una nueva reforma educativa? ¿Será que por más cambios legislativos que haya, si no hay voluntad política las cosas van a seguir igual?La próxima semana compartiremos la estrategia seguida por el Fondo de Defensa Legal y Educativo Mexicano-Americano (MALDEF) en Nuevo México, Estados Unidos, por medio de la cual consiguieron que la Suprema Corte del mencionado estado obligue al gobierno local a mejorar las condiciones educativas de la niñez migrante, indígena, con discapacidad y en situación de pobreza. No se lo pierda.Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”Fb @amicusdhTw @amicusdh