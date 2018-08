El caso más reciente: Chaco Giménez, quién prácticamente llegó para retirarse.

Argumentos todos válidos los expresados por mi compañero de tintas y páginas en Súper Deportivo.Dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Mauro Boselli no sólo es el tipo con más goles de toda la Liga en los últimos diez torneos,Si bien es cierto que está por cumplir los 34 años, justo cuando estaría terminando el contrato actual que lo liga con la Fiera,les abren las puertas y les dan una chance más.Muchos delanteros han pasado desde hace cinco años y sólo Boselli se ha mantenido. Algunos no pudieron con la competencia otros bajaron los brazos y desistieron.Los dueños actuales de este equipo cada que hablan de su institución, de sus jugadores y afición, siempre apelan a lado histórico, a las leyendas, las historias que le dan vida y sentimiento y no me queda duda que respetan ese sentimiento.Evidentemente el tiempo ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo,Hay dos preguntas con las que se resuelve el tema de la continuidad de Boselli con el León:¿Cuánto quiere el Club León que siga Mauro Boselli en la institución?¿Cuánto quiere Boselli seguir en el Club León?Al final del día, todo tiene que ver con una oferta económica.Pongámonos serios y no dramaticemos, ese es el punto, cuánto para arriba y cuánto para abajo.Mientras no lo tengan, siempre será importante tener al mejor y hoy por hoy el mejor es Mauro Boselli.Ambas partes ponen sobre la mesa sus cartas. Por el bien en común, espero que lleguen a un arreglo.@pacovela