Cómo leer los mensajes de WhatsApp y Messenger sin que se enteren (ni estar en línea)

A quién no le ha pasado. El clásico mensaje del jefe o de algún conocido que sin duda queremos leer, pero no dejar constancia de haberlo hecho, y mucho menos de estar en línea.

En WhatsApp es fácil pasar desapercibido desactivando todo tipo de avisos de manera que el remitente no tenga noción de si estamos conectados o no, o bien si hemos leído el mensaje o no. El problema es que activar estos modos de incógnito nos impiden saber los detalles de la parte contraria (si están en línea o ha leído el mensaje), un peaje que no todo el mundo está dispuesto a pagar. ¿Hay alguna manera de poder leer los mensajes que nos lleguen sin dejar rastro de la lectura y sin ponerse en modo incógnito? La hay.

Dailydot propone una sencilla manera de por leer todos los mensajes, no sólo de WhatsApp o similares, sino también del Messenger de Facebook, sin dejar rastro en absoluto de su lectura. Este truco se aprovecha del sistema de notificaciones de los móviles (aquellos avisos que nos aparecen en la pantalla del móvil avisando de la llegada de un nuevo mensaje): cada vez que nos llega una notificación de este tipo, el sistema descarga de facto el mensaje en el móvil y no envía al remitente ningún tipo de notificación hasta que lo abrimos. Pues bien, lo que se propone en este truco es desactivar la conexión de forma que se impida el envío de la notificación al remitente. Estos son los pasos a dar en cuanto nos lleguen los mensajes a espiar:

1. En el momento en el que nos llegue un mensaje, el sistema de notificaciones del móvil lo muestra (incluso con la pantalla bloqueada), pero no haremos nada.

2. Es el momento de desconectarse: activaremos el “modo avión” del equipo para evitar que nuestro móvil envíe ningún aviso. Huelga decir que a partir de este momento tampoco podremos enviar ningún otro tipo de mensaje ni recibirlo.

3. Con el móvil ya en modo avión, llega el momento de la recompensa: podremos leer tranquilamente todos los mensajes sin dejar rastro de ello.

Evidentemente, este truco nos da una invisibilidad momentánea, puesto que tan pronto como desactivemos el modo avión, el móvil enviará de forma automática todas las notificaciones y alertas de que hemos leído los mensajes. Esta triquiñuela es válida tanto para Android como para el iPhone, pero los segundos cuentan con otra forma de leer los mensajes desde el anonimato mucho más práctica y efectiva: creando un widget.

Basta con seleccionar el widget de WhatsApp más grande de los existentes y colocarlo en una pantalla libre del móvil. Los nuevos mensajes de WhatsApp llegarán a esta ventana y los podremos leer sin problemas ni dejar rastro siempre y cuando no pulsemos sobre el widget.

