Aplazan veredicto de vinculación a proceso contra presuntos homicidas de Olayet

En dos horas resolverán si los probables responsables de la muerte de Olayet Cabrera Carranco son vinculados o no a proceso; pese a que los abogados de los hoy detenidos solicitaron su liberación inmediata.

En punto de las 9:05 horas de este día, inició la audiencia de continuidad en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución, para establecer si los detenidos L.H.H. y E.C.H.I. son vinculados por los delitos de homicidio calificado y robo en agravio del ayuntamiento.

Sin embargo, la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández, solicitó un plazo de dos horas para revolver la petición de vinculación.

Durante la audiencia de continuidad, la parte defensora de los dos presuntos responsables del homicidio de la ex trabajadora de la Tesorería Municipal, solicitó la liberación de los hoy recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.

Lo anterior, al considerar que no existan pruebas suficientes para vincular a proceso a L.H.H. y E.C.H.I.; sin embargo, el asesor jurídico Óscar Mora pronunció que dicha etapa del juicio no era el “momento procesal oportuno” para dictaminar si son culpables o no del caso.

La primer persona implicada, ex trabajadora del ayuntamiento, tuvo su audiencia inicial el 21 de agosto; en tanto su esposo, presunto responsable empezó su audiencia el 23 de agosto.

La audiencia de continuidad cuya causa es la 456/2018 fue efectuada en la sala cinco de los Juzgados, en presencia de los dos presuntos implicados.