La falta de señales en las obras de ampliación delDesde el pasado siete de mayo, se abrió en su totalidad esta vialidad de 26 kilómetros que conecta elA partir de entonces e incluso desde meses antes, es notorio el número de anuncios espectaculares que invitan a los conductores a usar esta vía alterna a la carretera León-Silao.La entrada y salida tradicional de la ciudad está saturada de automóviles y cualquier percance desquicia la circulación, como ocurrió dos veces durante la semana.El Eje se usa entonces como vía alterna ante los embotellamientos causados por accidentes en laEn el tramo de 8.3 kilómetros que conecta la glorieta del Puerto Interior con el entronque a la carretera Silao–San Felipe, todavía se ejecutan trabajos para ampliar a dos carriles más esta carretera, pero la ausencia de señales que ardviertan pone en riesgo a los conductores.En el traslado de la mencionada glorieta hacia el oriente, no hay avisos de las obras en curso, al avanzar en algún vehículo las lineas divisorias de los carriles desaparecen y el segmento de asfalto se ensancha. Varios metros más adelante aparecen las zanjas en donde se hacen obras de ampliación de puentes.Incluso al llegar a la desviación a la comunidad de San Agustín, los conductores de pronto se encuentran con un poste en medio del camino que recorren.Además los desniveles que se generan por la diferencia de alturas con el segmento añadido de asfalto, se convierten en un riesgo adicional ante la posibilidad de desestabilizar los vehículos.Pero ninguna de estas situaciones está advertida, pues en el tramo de 8.3 kilómetros, solo dos “trafitambos” y una persona con una bandera que está durante el día, son los únicos avisos en dos puntos de esta obra.Otra situación que genera riesgo en este segmento, son las maniobras como vueltas en “u” que hacen a la brava los camiones que transportan materiales de esta obra.Por la noche, el riesgo se agudiza, pues al no haber ninguna señalética, ni tampoco pintura o algún otro elemento reflejante en la cinta asfáltica, dificulta las maniobras para los conductores.Los trabajos se hacen en los carriles que van de Puerto Interior a la Carretera Silao- San Felipe, están a cargo de la empresa Constructora Azacán S.A. de C.V., que recibirá casi 134 millones de pesos por hacer esta obra y según los datos más recientes publicados por el gobierno estatal, tiene un avance de 62%.Otro punto donde hay riesgo para los conductores es el tramo entre Loza de los Padres y el bulevar La Luz y que pasa junto a las Ladrilleras del Refugio, pues ahí hay retornos con escasas advertencias donde se hacen maniobras que pueden generar choques.Cabe mencionar que en los anuncios del gobierno estatal también se mencionaba la instalación de alumbrado desde Juan Alonso de Torres, hasta Guanajuato Puerto Interior, pero por ahora solo el 26% de este trayecto está alumbrado, y además varias de esas luminarias ya no funcionan.Otro aspecto que también resalta al recorrer esta obra, es que en el tramo entre Loza de los Padres y el bulevar La Luz, los carriles que van de oriente a poniente, están construidos en su mayoría con asfalto, mientras que los del sentido contrario se edificaron con concreto hidráulico.Sobre esta situación, la Secretaría de Obra Pública detalló que “cuando se aprobó el proyecto del Eje Metropolitano la especificación venía en asfalto. Sin embargo, en la ejecución de las últimas etapas por instrucciones del Gobernador se cambio a concreto el sistema para evitar gastos de mantenimiento”.