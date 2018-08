Ladrones roban en su propia colonia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a las denuncias interpuestas y los rondines de vigilancia, la inseguridad vuelve hacerse presente con mayor intensidad en la calle Calzada de Guadalupe, los vecinos afectados denunciaron que los presuntos ladrones son de la misma zona.En julio y primeras semanas de este mes se han reportado alrededor de 10 robos.Una de las afectadas, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias, señaló que tras haber interpuesto las denuncias respectivas en el Ministerio Público los robos continúan, siendo los más graves el robo de material del Preescolar Lic. José Aguilar y Maya.Mencionó que tras haber puesto las denuncias por estos hechos, Seguridad Ciudadana implemento algunos rondines, sin embargo, dijo que esta estrategia de seguridad no ha dado los resultados, pues supuestamente los presuntos ladrones siguen libres.mencionó.La mañana de este sábado se volvió a registrar otro robo, afectado a un prestador de servicio de gas, pues varios tanques le fueron robados, reportaron vecinos.Derivado de estos conflictos los vecinos crearon un grupo de whatsApp, el cual está en coordinación con la Policía Preventiva, pero esto no ha dado los resultados para disminuir la inseguridad que diariamente va creciendo en la zona.Por estos hechos, solicitaron a las autoridades competentes trabajar en nuevas estrategias que garanticen la seguridad en la zona, así como la presencia frecuente de policías, pues hacen pocos rondines y en horarios ya ubicados.