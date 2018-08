“Posteriormente, la observación se considera parcialmente solventada, ya que sujeto fiscalizado acredita el reintegro realizado por el supervisor externo de $13,095.62 mediante recibo oficial de Tesorería AA 7783537, correspondiente a las observaciones de los conceptos «pasto sintético…» y «butacas…»; quedando pendiente por solventar $31,932.58 del concepto «Membrana…»”.



Y la otra irregularidad detectada consiste en que: “Comude-León otorgó a Ley Bravos el uso de las instalaciones deportivas del parque Domingo Santana y Velódromo, por un plazo de 8 años, a través del Convenio Marco CMD/S.I./035/2017 de 7 de abril de 2017, de lo cual se observa que, al tratarse de un bien de dominio público municipal, no se acredita su otorgamiento mediante un proceso de concesión, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato”.

En la remodelación delY además el préstamo del inmueble propiedad Municipal se hizo bajo un procedimiento irregular.que en próximos días será turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso y posteriormente pasar al Pleno (cuya última sesión extraordinaria de la actual Legislatura será el 18 de septiembre).Dos de observaciones no solventadas se refieren a conceptos de obra que no acreditaron su ejecución.La de mayor monto se refiere a lo siguiente: “Contrato A-5011-381-6221-E/0392/2016, de 30 de diciembre de 2016, por la contratista Construcción y Servicios del Bajío, S.A. de C.V., y supervisada externamente por Diez Ingenieros Especialistas, S.A. de C.V., se observa el pago de $840,330.97, porque se autorizaron dos conceptos de obra de los cuales, no se acreditó su ejecución total”.La otra observación sin solventar es sobre: “Contrato A-2510-357-6221-E/0392/2016-S, de 30 de diciembre de 2016, por la contratista Diez Ingenieros Especialistas, S.A. de C.V.¸ se observa un importe de $45,028.20, generado por el porcentaje pagado a la supervisión externa, correspondiente a la autorización de cantidades de obra, de las que no se acreditó su ejecución.El grupo parlamentario del Partido Verde, que coordinabaEl Pleno del Congreso remitió la solicitud a la Junta de Gobierno, que decidió incluirla como parte del Programa General de Auditoría de la ASEG.am tuvo conocimiento del resultado final de la auditoría, que debe someterse al trámite legal.Las otras dos observaciones no solventadas en la auditoría son por el proceso por el que se concedió el uso del Estadio Domingo Santana a la persona moral denominadaLa primera es por el convenio celebrado el 7 de abril de 2017 entre Ley Bravos y la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (Comude), del cual se señala que: “Fue suscrito por esta última (o sea Comude), sin que de acuerdo con la normativa que regula su actuar, cuente con las atribuciones para celebrar ese tipo de instrumentos jurídicos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Deporte y Cultura Física para el Municipio de León, Guanajuato, los acuerdos o convenios de coordinación con organismos privados deben ser suscritos por el Presidente Municipal con la intervención de laDespués la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato determinará el tipo de responsabilidades que ameriten esas cuatro observaciones.