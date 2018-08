VIDEO. Ruge su colección 'Fiera de Corazón'

“Mi primo me invitaba a los entrenamientos y cuando terminaban no me daba pena pedirles la playera a los jugadores y siempre me la regalaban; fue así como nació mi colección, aunque formalmente fue en 2002”, narró.

La primera playera de futbol que recibióCada año hasta elque tenía con los jugadores del club deportivo leonés, ya que su primo era entrenador de la Fiera.Oficialmente fue en 2002 cuando formalizó la búsqueda de su ambiciosa colección, invirtiendo tiempo y dinero.logró adquirir las primeras camisas de 1944 de los jugadores, pues su tesis fue sobre los Esmeraldas e incluso escribió un libro llamado“Historias del Club León volumen uno2, del cual vendió en la ciudad tres mil ejemplares.Lograr la compilación de todas las camisas del equipo a excepción de dos que dice le faltan fue por su tesis y libro, pues debió buscar a ex futbolistas, veteranos, porteros, entrenadores, técnicos y demás involucrados en el futbol leonés para reunir no sólo la información, sino también varias playeras de los primeros uniformes.quien fuera el máximo goleador de la liga, fue la primera que adquirió y la que más aprecia. Esta reliquia de 1944 se la regaló el hijo del futbolista.La segunda más deseada es la dEn una línea de tiempo la tercera de esta década fue la playera deEstas tres camisas son sus favoritas porque fueron de las primeras del equipo, pero otra de las especiales es la que tiene la leyenda “León 400” en conmemoración del aniversario 400 de la ciudad de León que sustituyó al escudo.Una característica de las playeras del Carlos es que no le gusta que las autografíen, pues las prefiere intactas.También tiene playeras de los porteros, como la de Antonio Carbajal Rodríguez, mejor conocido como “La Tota”, ex futbolista y entrenador, además jugador en cinco mundiales.Por su playera negra de manga larga que usó hace 20 años le han ofrecido a Carlos hasta 200 mil pesos, pero nunca ha tenido la intención de deshacerse de ninguna pieza de su compilación.El historiador tiene más de mil camisas de futbol de otras ligas, épocas, jugadores y mundiales, incluidas las de La Fiera.Para su conservación utiliza bolsas especiales de poliuretano con cierre en la parte de abajo y un gancho muy grueso para que no desgaste la tela al colgarse.En sus más de mil piezas tiene una cantidad considerable de playeras de los campeones del mundo, que junto con otras seis personas suman toda la colección de cada mundial y que buscan exhibirla como actualmente expone en la calle Madero, de la Zona Centro, su colección del Club León.Además, Carlos vende réplicas de camisas del futbol clásico que en particular nunca estuvieron a la venta, con un valor de 400 pesos.“Se recrea la que pidan, hay que estudiar la tela, los cortes de manga y escote, el modelo, color y técnica de maquilado ya sea serigrafía, bordado o sublimado”, finalizó.El Club León y la afición de La Fiera reconocen a Carlos Márquez Flores como coleccionista oficial, quien dijo que su colección no para, pues seguirá buscando lo que le falte.