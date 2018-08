Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Activistas vestidas de negro, en señal de luto, protestaron en el Monumento a la Patria de Paseo de Montejo, para exigir a las autoridades justicia por los feminicidios perpetrados en Yucatán en los últimos días.En específico, tras el crimen cometido contra una niña de seis años que fue violada y asesinada en el municipio de Tahdziú; así como por el asesinato de una mujer en la localidad de Kanasín.Exigieron a las autoridades justicia pronta en esos casos, así como en los de violencia sexual contra las mujeres. También solicitaron medidas para evitar que delitos como éstos sucedan de nuevo.Una de las integrantes de la Red de Mujeres que Luchan, Lorena Aguilar Aguilar, recordó que en lo que va del año en el estado han ocurrido 11 feminicidios, en los que solo ha habido revictimización y olvido por parte de los impartidores de justicia.A su vez, lamentó que no se haya decretado la Alerta de Violencia de Género en Yucatán, ya que "se continúa poniendo a las mujeres yucatecas en situación de vulnerabilidad".Por su parte, Regina Carrillo Ramírez Valenzuela, una de las académicas que participó en la elaboración del diagnóstico que se entregó hace un año para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) emitiera recomendaciones al Gobierno del Estado para determinar la activación de la Alerta, expresó que los feminicidios recientes demuestran que los cambios estructurales en los sistemas de justicia, atención y prevención aún no reflejan una realidad segura para las mujeres.Recalcó que el Ejecutivo local no se puede "escudar" diciendo que tuvo poco tiempo para implementar las medidas establecidas en las recomendaciones de la CONAVIM, ya que en su mayoría "eran omisiones del Estado, medidas que siempre debieron existir pero no se llevaban a cabo".En la protesta, la activista Adelaida Salas Salazar declaró que es muy probable que soliciten de nuevo la activación de la Alerta si se siguen registrando casos de violencia feminicida, o si no se observa disposición por parte de las autoridades gubernamentales entrantes para implementar acciones que combatan ese flagelo.Y mientras se realizaba esa manifestación en Mérida, decenas de pobladores del municipio de Tahdziú protestaron este domingo en la sede del ayuntamiento para exigir a las autoridades municipales que decreten la expulsión de la familia del presunto asesino de la niña de seis años, quien fue encontrada sin vida hace unos días en un pozo de esa comunidad.Al grito de "queremos justicia", los habitantes también demandaron pena de muerte a violadores y secuestradores, y que no liberen al hombre detenido que habría cometido el crimen.Los inconformes también pidieron que se done un terreno y que se gestione la construcción de una escuela que lleve el nombre de la menor, quien lamentablemente fue asesinada y violada.