Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El senador y diputado federal electo, Mario Delgado Carrillo, propuso aumentar el salario mínimo a 108 pesos para el próximo año.Lo anterior con la intención de reactivar el mercado interno, y siguiendo la recomendación del Banco deMéxico, para que no se convierta en un factor que incremente la inflación.En conferencia, Delgado Carrillo señaló que llego el momento de que desaparezca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), ya que ha contribuido a la pérdida del poder adquisitivo, además de que los salarios de sus integrantes como el del Director son más que el del Presidente."Estamos proponiendo que para el año qu entra nos deshagamos de la Conasami, como parte del paquete de austeridad. No tiene ningún sentido que exista este organismo", expresó.El Legislador refirió que como la Constitución marca que debe existir una Comisión para atender el tema del salario, su propuesta va encaminada en que ésta sea integrada por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, y representantes del sector obrero patronal.Detalló que para evitar el deterioro del salario se tiene que modificar el Artículo 23 Constitucional, pues está desfasado con la realidad, dado que ya no cumple con lo establecido.Sigue leyendo: