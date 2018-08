Se hacen pasar por empleados de Bancomer para así estafar a las personas

¡CUIDADO! Alerta CONDUSEF por nuevo caso de vishing • Se hacen pasar por empleados de BBVA Bancomer. • Argumentan un reembolso en la cuenta del usuario para solicitar datos personales y de tarjetas. https://t.co/CMJiwLpabE pic.twitter.com/bHKE7x7NHa — CONDUSEF (@CondusefMX) 25 de agosto de 2018

Si eres Cliente Bancomer y tienes tarjetas de crédito debes tener cuidado ante las actuales llamadas de extorsión.Estas personas se hacen pasar por empleados del banco y le dicen al usuariuo que tiene un cargo de $1,818 en su tarjeta de crédito a causa de un seguro de vida donde ellos dicen que ha sido aplicado durante seis meses, por lo que para la cancelación del seguro y el reembolso es corroborar los datos personales del usuario tanto los de la tarjeta para así realizar el supuesto deposito.Para generar confianza con el ususario los estafadores le dicen los primeros números de su tarjeta y luego ellos les piden el resto.La Condusef hizo un llamado para que la gente no se deje engañar ante estos estafadores.Al igual que aconseja no dar información personal financiera por vía telefónica y terner en cuenta que algunos números iniciales de las tarjetas de crédito son iguales.Además debe saberse que otras empresas bancarias no solicitan datos personales por medio de correo electrónico, mensaje de texto, o por teléfono excepto cuando el usuario contacta a la empresa financiera por uno de estos medios.