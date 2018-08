Algunas sugerencias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Lo que no es útil a la colmena, tampoco es útil a la abeja.”Marco Aurelio (121-180) Emperador romano y filósofo.La semana pasada abordé el tema de la seguridad y señalé, enfáticamente, que es la seguridad la que le compete al Estado proveer a toda la población,Sin embargo, como hay contubernio entre muchas autoridades y delincuentes, cada vez se precisa más de la ayuda mutua entre la sociedad no delincuente frente a la que sí lo es, misma que es preciso reconocer, ya que llevan un largo trecho de ventaja en cuanto a lo que a daño ajeno se refiere.También se ha comentado que, mientras la delincuencia está armada, desde con un destornillador hasta una metralleta y armas de calibre reservado para uso exclusivo del ejército y la armada sumando a estas instituciones a la delincuencia, disculpando la insistencia, los ciudadanos se encuentran inermes para vencer o, al menos igualar, las acciones de premeditación, alevosía y ventaja que ejercen en nuestra contra.Por lo tanto, la ciudadanía, auténticamente productiva conforme a los cánones impuestos, está sentenciada por las leyes que benévolamente aprueban los propios representantes dizque populares, reverenciando a quienes se encuentran apoltronados en las cúpulas que, dotadas de poder para el bienestar de la población, lo usan para beneficio propio y de mezquinos intereses sacrificando a los propios electores.Habrán de recordarse las palabras de Thomas Macaulay (1800-1859) historiador y político británico: “Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país.”Al ciudadano se le aplica todo el rigor de la ley para el caso de que porte un arma o la posea sin haber satisfecho los innumerables requisitos por ley exigidos y, ni qué decir si el calibre es de los reservados para el uso exclusivo, tanto de las fuerzas armadas como de la delincuencia. Esto se está volviendo un caos dentro del que nadie se siente seguro; no se diga en oscuridad o penumbras, de hecho, ya ni con luz.De esta manera, en tanto el pueblo hace valer sus derechos de la forma en que considere más eficiente y eficaz, convendría tener presentes, ante esta altísima inseguridad, las siguientes sugerencias en el actuar cotidiano:Eviten ir a los Oxxos, 7-Eleven, farmacias, gasolineras, tacos, restaurantes, etc., ya al atardecer y, sobre todo, en la noche; cuando vayan a hacer sus compras semanales o de cualquier tipo en mercados o supermercados, vayan acompañados y, cuando ya se vayan a subir a sus vehículos, revisen el área cercana a sus coches, de tal manera que habrá de ponerse uno alerta cuando alguien se vaya acercando o aún cuando sea una pareja que se encuentre dentro de otro coche que también puedan tapar a alguien que se oculte en el asiento trasero.Eviten viajar por carretera en la noche o madrugada y menos con familia. Si les chocan, no se bajen, sigan hasta la caseta lo más rápido que permitan las circunstancias; si se les cierra algún vehículo, no se detengan, chóquenle – de preferencia en la parte lateral trasera para que tengan espacio para salir y aceleren; no frenen.No dejen dentro de su vehículo, nada a la vista, como anteojos, bolsa, cartera, portafolios, artículos diversos y, tampoco en la cajuela dejen cualquier cosa que tenga pilas, como computadoras, I-Pads, etc.; en cuanto se suban a sus vehículos, inmediatamente pongan los seguros de las puertas y no dejen a la vista nada que despierte curiosidad o riesgo de que les den un susto con un cristalazo… aunque ustedes estén dentro; es más, ni la bolsa con el pan.Varíen constantemente sus trayectos, por incómodo que resulte.Si están en su casa, no le abran a nadie; si es un sobre, que lo deslicen debajo de la puerta; si es un paquete, que lo dejen en la entrada y que deslicen el papel para firmar de recibido. Además, cuando llegan los de paquetería, cada quien sabe si le van a enviar algo o no y pueden preguntar quien lo remite. Si no es un conocido, agradezcan y digan que ustedes pasan a la empresa directamente.Invariablemente cierren la reja o portón de su casa. No importa si tienen que abrir o cerrar la puerta muchas veces; eso es mejor que ser lastimado; olvídense de ser “machitos” o confiarse en que son mujeres “muy mujeres” y que se saben pelear. No compren pleitos porque eso es lo que buscan.Eviten usar camisas o playeras con el logo de su empresa. Si trabajan en el gobierno, pues no les queda de otra porque no les van a autorizar a que les cierren el negocio a algunas personas; si ustedes van en un vehículo y se les empareja otro ordenándoles, con pistola en mano, que se detengan; no lo hagan, los quieren secuestrar.Espero que estas sugerencias a todos nos sean de utilidad. Quien quiera seguirlas, creo que tendrán más posibilidades de salir adelante. Quien considere con solo es palabrería, mucha suerte.Decía el escritor español Francisco de Quevedo (1580-1645) que “no vive el que no vive seguro”.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.