¿Cuánto análisis numérico hay detrás de las decisiones importantes que enfrenta la nación?

Al más recordado de mis maestros le faltaban dos dedos y le sobraba rigor. Bajo el intimidante nombre dellegábamos a su clase con la resignación tan mexicana de que lo que cuenta es el esfuerzo.Ahí aprendí una obviedad.el profesor interrumpía con un golpe en la pizarra y gritaba: "¡no pasa, no es magia! ¡Se suma, resta, divide o multiplica en ambos miembros de la ecuación!".Según el INEGI, hemos bajado de(técnicamente es la persona de 15 años de edad o más que no sabe leer ni escribir un recado)El secretario de Educación ha dicho que antes de terminar la presente administración se busca que México sea un país alfabetizado. Hablamos mucho de la capacidad de leer y escribir, pero no de nuestro anumerismo (palabra tan rara que el autocorrector de texto insinúa una pifia), la falta de perspectiva numérica, la incultura matemática en personas educadas o no.Este anumerismo, si bienen la figura de un político prominente, es una condición presente en la mayoría de la población. Del tema se ocupa John Allen Paulos en un provocador volumen, El hombre anumérico:El matemático cita ejemplos donde cotidianamente nuestro anumerismoDesde uno de sus alumnos que, ante la pregunta ¿cuál es la velocidad de crecimiento del cabello humano en kilómetros por hora?, respondió "el cabello no crece en kilómetros por hora"; hasta el médico que al hablar de las expectativas de un tratamiento le dice al paciente que presentaba un riesgo de uno en un millón, que era seguro al 99 por ciento y que normalmente salía a la perfección.Acostumbramos poner veladoras en imágenes consideradas sagradas, también afuera de la casa donde despacha el Presidente electo. Si tuviéramos mejor educación (menos anumerismo), dejaríamos de confiar en signos zodiacales,que ofrecen detener el sufrimiento a base de objetos mágicos sustentados por "convincentes" testimonios (correlaciones y casualidades que la probabilidad y la estadística echarían por los suelos), de la misma forma que Paulos cuestiona la existencia del Arca de Noé, pues, si durante el Diluvio "...quedaron cubiertos todos los montes sobre la faz de la tierra...", el cálculo de la velocidad del agua precipitada (para haber sucedido en 40 días) hace imposible el flote de un navío con miles de animales.¿Cuál es la probabilidad de perder dinero al vender el avión presidencial? ¿Ese dinero que se perdería, anularía el ahorro que se pretende en otros rubros? ¿El gasto de descentralizar al gobierno federal es menor que los beneficios esperados? ¿Cuál es la probabilidad de un atentado presidencial? ¿20 personas son suficientes para cuidar al jefe del Estado mexicano? ¿Por qué 20 y no 23 o 240 o 2573?Pero dan claridad y revelan verdades que tal vez no nos gusten. ¿Será que haya empresarios, políticos, líderes religiosos y sindicales que prefieran gente con analfabetismo matemático?He llegado a una sospecha numérica: preferimos creer que contar.@eduardo_caccia