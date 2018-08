Estrepitosa caída del partido oficial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“En política lo que se vey se dice no es siemprela verdad y menos todala verdad”.Las apariciones públicas de los presidentes, entrante y saliente, para los ciudadanos nada avisados (sería un absurdo decir que ingenuos), han sido tersas, dúctiles, sin la más minima confronta a pesar de las puyas de AMLO a Peña Nieto. Este personaje ha tolerado casi silente las varas.¿El por qué de ese aguante hemos de rastrearlo en la realidad reciente? Claro, porque a quien todavía despacha desde Los Pinos le fue de maravilla el primero de julio.Ciertamente no ganó su postulado, Meade Kuribreña, pero los dardos que desde la Procuraduría le lanzaron a Ricardo Anaya, dieron resultado ya que su alcance fue muy corto como para superar al puntero y por lo mismo el enjuiciar al licenciado Peña quedó como una bravuconada. Desfogue de campaña digamos.Detrás de bambalinas o desde la retórica discreta pero real, pueden advertirse acuerdos. ¿Cómo cuáles? La exoneración de Elba Esther, está a la vista. Convenía, con todo lo complejo del caso, que fuera liberada en estos tiempos, para que no fuera el nuevo régimen quien la mandara a su casa, la de ella pues, condenando todos los procedimientos del pasado.Igual se advierten leguleyismos de huizacheros en activo a efecto de que los “angelitos”, ejemplares del presumido nuevo PRI, que se llevaron hasta el limpiador de la cocina, sean, oportunamente colocados a las puertas de su casa; la de ellos. Con un amparo los juicios pueden quedar en gastos menores.López Obrador, a esos que llamaba “la mafia en el poder”, los puede amnistiar, pues no va a perseguir ex de nada a efecto de no victimizarlos.Las crujías han de estar ya aceitadas y aunque Yunes Linares abra la de cuadritos, por menudencias -que en eso puede quedar el proceso- no van a dictar sentencia para años.El perdón y olvido están a la vista.De lo que Peña no se puede escapar, por más que desde un proscenio improvisado o el apuntador electrónico le dicten parlamentos o salgan de su caletre, es de la pérdida del PRI.Lo acontecido el primero de julio fue, para el ex partidazo, una hecatombe.No olvidemos que al principio del sexenio, el entrante mandatario tuvo todo el poder en sus manos. Con el ya ahora olvidado “Pacto por México” metió a los partidos de ese tiempo en su puño; los llevó hasta mayoritear reformas que advertían en el horizonte un nuevo México.¿Qué falló? El que las mismas reestructuras no estaban bien sustentadas sino sobre piso movedizo. El pueblo ni las entendió, menos las aplaudió. Aún así Peña Nieto trató de imponerlas; pero para su poca buena suerte, con operadores sin personalidad y menos visión.Mas todo eso, como dijo la viejita, es otra historia; lo real fue que sus bonos, los de don Enrique, claro, bajaron más cuando apareció en el escenario la Casa Blanca (de acá) con un conflicto de intereses que lo involucró.Cuando debió preparar al partido del poder y en el poder, o sea el PRI, para una campaña se gran calado, sacó a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad para hacerlo dirigente. A puros apachurrones, como “maduraban antes los aguacates del Pueblito, Querétaro”.Se desvaneció la estructura orgánica y en los estados se repartieron tajadas del PRI.A la hora buena Peña tuvo la ocurrencia de jugarla con un externo. Mandó quitar todos los “candados” y Meade resultó nominado. Buena persona; pero sin carisma para adentro del PRI y menos hacia afuera, tan fue así que los primeros pasos de la campaña los nutrieron con los méritos de sus ascendientes.Peña, para que bajara Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) maniobró a la vista de todo México. Sí, detuvo al “Chico Maravilla” que prometía procesar al Presidente, pero Meade nunca despegó las alas.Hoy, quiérase que no, el PRI, en los diversos ámbitos políticos, es una minoría en decadencia.¿Su tiempo se acabó? Es cierto porque ya el control de los sectores no existe como tal. Muchos salidos de esas siglas se han ido al sol que más calienta y la cláusula de exclusión no la teme ni el obrero sindicalizado, menos los sectores populares que son ya tripulados por otras siglas.Los ejidatarios que quedan, cuando se les presenta la oportunidad, venden y se hacen lumpen de las grandes ciudades. El sufragio corporativo se hizo humo.Estando las cosas como están, Peña tiene que maniobrar tras los entretelones, para salir lo menos lesionado posible. ¿Podrá?