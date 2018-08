Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Que no le asuste la muerte, porque si ella existe, usted ya no existe, y si usted existe, la muerte no existe”.EpicuroEl préstamo hipotecario tradicional es un producto financiero que permite recibir dinero a cambio del compromiso personal de devolver dicha cantidad, junto con los intereses correspondientes, mediante pagos periódicos y poniendo como garantía un inmueble. Las condiciones de la hipoteca variarán según la entidad, la finalidad y la solvencia moral y económica del solicitante.En caso de impago, la institución financiera podrá requerir el cobro del dinero adeudado mediante un procedimiento judicial y en último caso, se podrá quedar con la vivienda como parte total o parcial del cobro de la deuda.Pero, hay una gran novedad: El Código Civil de la Ciudad de México incluyó a partir del año pasado la figura de hipoteca inversa, que ofrece una interesante modalidad.Dicho lo anterior, es condición sine qua non comentar sobre esta nueva manera de financiamiento bancario a los adultos mayores de 65 años, jubilados o no y que necesiten un ingreso adicional por el resto de su vida. En términos generales, la única condición es la edad y que tengan una casa. Este nuevo producto financiero es muy exitoso en España y otros países.Pero, ¿qué es la hipoteca inversa? La hipoteca inversa es un producto financiero en el que una persona mayor de 65 años, o con un alto grado de dependencia, puede obtener rentabilidad de sus propiedades inmobiliarias gracias a la concesión de un préstamo bancario por el 50% el valor de la propiedad según avalúo.Es un sistema de financiación que busca permitir que las personas de edad puedan obtener una rentabilidad de su patrimonio inmobiliario, vivir bien sin necesidad de venderlo, seguir habitándolo y recibiendo mensualmente una cantidad, hasta el momento de su muerte, sin preocupación alguna de pagarla al banco.La edad de los solicitantes es uno de los elementos más importantes a la hora de calcular la cuota mensual que recibirán en concepto de hipoteca inversa.Cuanto mayores sean, más dinero mensual recibirán, ya que se entiende que su esperanza de vida es menor. De hecho, según uno de los expertos del sector, la edad optima de los contratantes de este producto ronda los 80 años.Es una oportunidad sui generis, y tal vez con futuro, porque el 85% del ahorro doméstico de México está invertido en la vivienda.Entonces, su nombre de hipoteca inversa es debido a que usted no le pagará en vida al banco el capital e intereses como sucede en una hipoteca tradicional; al contrario, el banco le deberá pagar a usted mensualmente el valor de su casa, en calidad de préstamo que será exigible junto con el costo del servicio de la deuda hasta que usted parta de este mundo.Pero, ¿cómo? Un muerto no puede pagar ya nada. Sí, en efecto así es. Usted no pagará ya nada porque ya se murió y el contrato queda cancelado, puede irse usted tranquilo. Sus herederos deberán devolver lo prestado, si les interesa recuperar el bien; de otra manera, la vivienda será del banco. También, los herederos pueden vender los inmuebles hipotecados para satisfacer la deuda acumulada más los intereses, y recibir el remanente, según les convenga.Algunas de las ventajas de esta modalidad financiera, la de hipoteca inversa, serian, por ejemplo: servir de complemento a la pensión que por lo general no alcanza al jubilado o a su viuda. Está claro que la inflación se come a la pensión y ésta no mantiene un nivel acorde con el costo de la vida, el cual está cada día más desfasado.En este sentido, la hipoteca inversa puede ser un complemento más o menos generoso que permita vivir con dignidad en la etapa menos productiva y más insegura de las personas, sin dejar de disfrutar de su propiedad por el resto de su vida.Otro de los beneficios es que tiene un tratamiento fiscal favorable. Al consistir en un préstamo que se entrega mensualmente, las rentas que se reciben por la hipoteca inversa no tributan como rendimiento y, por lo tanto, no implican un mayor pago de impuestos.Es importante hacer notar que en ningún momento el banco puede ejecutar un lanzamiento sobre la casa sujeta a una hipoteca inversa. El contrato estipula que se mantiene la titularidad y residencia en ella hasta el fallecimiento.Entonces, ¿quién pagará el adeudo con el banco si el titular del crédito ya murió? Bueno, si existen herederos, estos tienen la opción de pagar el adeudo y quedarse con la finca, obviamente si vale más que el adeudo; o bien, dejársela al banco como pago del mismo.Por ejemplo, si el bien se ha revalorizado significativamente respecto al importe que deben afrontar ante el banco, indudablemente los herederos bucarán venderlo o explotarlo para pagar lo adeudado y disfrutar del remanente.Sin embargo, también hay que decir que la modalidad de hipoteca inversa tiene sus bemoles: Solo se concede a viviendas de alto valor, debido a que la tendencia poblacional es vivir cada vez más años, la tendencia actual es una longevidad creciente de la población.Esto deja en principio fuera de este producto a la mayoría, que ostenta viviendas de valor medio o bajo. No obstante, en el futuro, si la cantidad de demandantes crece, los requisitos podrían cambiar.Otra consideración que pudiese verse como negativa es que hay que pensar que si se deja herencia, esta conllevará la deuda adquirida, por lo que es importante que haya pleno conocimiento de este hecho por parte de los futuros deudos, para evitar disgustos. La carga la reciben los herederos.Finalmente, habría que considerar que el valor de la deuda aumenta con el tiempo en lugar de disminuir. También hay que ser conscientes que, al aumentar el interés con los años, la deuda puede ser muy alta y resultar dificultosa para los herederos. No obstante, estos siempre tienen el derecho a renunciar a la herencia.Con todo lo explicado, queda claro que la hipoteca inversa es un producto complejo y sofisticado que precisa de una reflexión profunda sobre las condiciones de cada quien, la manera de interpretar la vida y la muerte, la familia y el impacto que tendrán a posteriori las decisiones que se toman en vida y cuánta importancia tendrá lo que pase después de muerto.Ambos, el banco y usted harán un gran negocio con la hipoteca inversa: el primero porque le está comprando su casa al 50% de su valor presente, pagándosela en cómodas mensualidades, a 10 o 20 años sin intereses; y, usted, porque le ayudarán a vivir con más holgura, le darán una buena mensualidad de por vida sin que tenga que pagar un centavo, hasta después de muerto.Disfrute la vida, tome su hipoteca inversa, sea feliz, que no le asuste la deuda, porque si usted existe, la deuda no existe y si la deuda existe, usted ya no existe.*El que escribe es arquitecto, Maestro en Valuación, Especialidad en Valuación de Inmuebles y Valuación de Negocios en Marcha.