La Olla: Los hombres de Diego

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de los aplausos y felicitaciones que recibió al ser nombrado secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres topa con la primera piedra.No hablamos de taxis, notarios o de controles al procurador Carlos Zamarripa. Tampoco de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.Su primer problema es la lista de asesores de la Secretaría.Sucede que algunos del equipo son primos, cuñado y excompañeros de Seminario del Gobernador.A lo mejor cada uno ganó la plaza por capacidad pero a la hora de enlistar los curriculums, aparece una fila de “Márquez” y otra de exseminaristas y exsacerdotes.Para empezar, el coordinador de asesores, el irapuatense Pedro Antonio Palomino Domínguez fue compañero de Miguel Márquez en el Seminario.Le siguen Gerardo Alcalá Quiroz y Salvador Ernesto Villegas Bermúdez, ambos exsacerdotes y por supuesto, exseminaristas.En cuanto a familia del gobernador, el cuñado Guillermo Gama Hernández, esposo de su hermana Martha, tiene doble nombramiento, aparece como asesor y representante comercial del Estado.Tres primos del Gobernador también están en la nómina de Luis Ernesto; se trata de Rigoberto Márquez Márquez con plaza en la dirección Jurídica del Registro Civil y Juan de Dios Ramírez Márquez y Juan Manuel Reynoso Márquez, ambos en Defensoría Pública.Menos mal que al futuro Secretario de Gobierno no le toca decidir el futuro de otros primos y cuñados que aparecen en otras oficinas.No sabemos cuántas veces habló Diego Sinhue con Mauricio Usabiaga pero al fin lo convenció de trabajar por Guanajuato desde la Secretaría de Desarrollo Económico.Los panistas querían a Mauricio para la Alcaldía de Celaya pero no lo convencieron. El exitoso empresario dejó el camino libre a Elvira Paniagua.Diego no se dio por vencido y menos cuando escuchaba las porras a Mauricio así que insistió hasta integrarlo al primer círculo de su gobierno.Eso sí, Mauricio pidió la casa limpia así que los subsecretarios, Alberto García Martínez y Franco Herrera, de plano, salen por la ventana.El director del ISSEG, Héctor Salgado, fue el primer fichaje de Diego Sinhue. Hicieron click desde que se conocieron y ninguno puso en duda que sería el Secretario de Finanzas.Héctor hizo rendir los ahorros de los trabajadores del Estado, aumentó los créditos y se dio el lujo de ofrecer préstamos a municipios y a los diputados que necesitaban de casi 200 millones de pesos para terminar su Palacio.Pero, en Finanzas, Héctor también se topa con un primo y un cuñado de Miguel Márquez. El primo es Aldo Iván Márquez Becerra, director de Verificación de Mercancías y el cuñado, Sergio Villalpando López aparece como coordinador del Centro de Convenciones y Auditorio del Estado.Apenas amanecía el viernes cuando se regó como pólvora, entre constructores, el posible nombramiento de Pedro Peredo Medina como Secretario de Obra Pública del gobierno de Diego Sinhue.Todos dijeron ¡no!.Los mismos empresarios enumeraron en días pasados ante Diego, la serie de problemas que enfrentan con Pedro Peredo actual director del Inifeg (institución que construye escuelas).Por principio de cuentas, Peredo Medina dirige Inifeg porque fue compañero de Seminario de Miguel Márquez no por sus competencias.Esta dependencia, en seis años dispuso de unos 5 mil millones de pesos para construir escuelas y pudo haber hecho más, sin embargo, Pedro acabó con las pequeñas constructoras al retrasarles pagos hasta por 8 meses.Hay varias tragedias de pequeños constructores y todas relacionadas con la actitud cerrada del Director de Inifeg. Los propios directivos de la Cámara de la Construcción se dieron por vencidos porque ni Miguel Márquez escuchó sus ruegos y no hizo nada para cambiar a su amigo exseminarista.Las pequeñas compañías que construían una, dos o tres aulas, de 350 a 400 mil pesos cada una, terminaban los trabajos sin recibir un centavo. El problema era que Inifeg no tenía suficientes inspectores para supervisar las obras terminadas y Peredo se negaba a contratar auditores externos.Pedro también se esmeraba en cancelar documentos por cualquier cosa. Así, obligaba al constructor a hacer fila, una y otra y otra vez, hasta orillarlos a la quiebra.La insensibilidad y cerrazón de Pedro arruinaron a microempresarios que no disponían de recursos para financiar las obras. Era frecuente que las aulas tuvieran un 80 por ciento de avance mientras el constructor no había recibido ni un centavo.Pedro alejó o acabó a los empresarios y a fines de 2016-2017 salió en busca de contratistas. Ofreció obras por montón a asociaciones de arquitectos e ingenieros.Tampoco salió airoso con el programa federal Escuelas al Cien que dispuso de 2 mil 200 millones de pesos para Guanajuato.Miguel Márquez estaba al tanto de todo lo que ocurría en torno a Inifeg y los constructores; varias veces se reunió con las dos partes y hubo acuerdos para agilizar los pagos, pero su amigo no hizo caso y he aquí las consecuencias: no lo quieren en Obra Pública del Estado.Se ve, se siente, el Yunque ronda al nuevo Gobierno estatal.La cofradía de ultraderecha se hace presente con dos aspirantes a la Secretaría de Educación, el veterano yunquista Alberto Diosdado y el actual delegado de Educación de una de las regiones de Guanajuato, Román Cifuentes.Pero panistas cercanos a Diego Sinhue aseguran que continuará Eusebio Vega. Total, no se ha metido en ningún escándalo y nadie puede atribuirle responsabilidad en la compra de mochilas con plomo ni de los uniformes al doble de precio.Eusebio nada más vio pasar las mochilas plomeadas y los pants de 500 pesos con precio real de 250.En el caso de las tabletas, Eusebio dijo a un posible proveedor, cuyo nombre nos reservamos, que sería inútil que participara en la licitación porque todo estaba resuelto.En pocas palabras, Eusebio no supo nada de las compras amañadas bajo la batuta del subsecretario de Finanzas, Isidro Macías Barrón, eso sí, recibía de rebote las quejas y reclamos de productores que esperaban concursos lícitos.En fin, Diego tiene cercanía con la comunidad universitaria de Guanajuato y hay quienes suponen que el nuevo Secretario de Educación será un rector de una institución privada con voluntad de aportar en el servicio público.No hay que olvidar también que en esta sexenio la SEG quedó con la batuta de la educación básica y media superior, y se creó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior que hoy comanda Arturo Lara López.Diego Sinhue anunció que el próximo miércoles dará a conocer su equipo completo. Ese día restarán 27 días al gobierno de Miguel Márquez.La decisión más esperada es la continuidad o relevo en la Procuraduría de Justicia del Estado, si Carlos Zamarripa permanece o no.El nombre de Carlos está ligado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca; se da por hecho que ambos siguen o salen juntos.Todavía el fin de semana, entre panistas de la cúpula había nombres de boca en boca, como Daniel Chowell Arenas, exprocurador de Justicia y actual magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y Juan Manuel Alvarez González, exmagistrado del Tribunal, ex Subprocurador, ex Director de Asuntos Jurídicos de la PGR y actual colaborador del Jurídico de la Secretaría de Gobierno.Juan Manuel Alvarez llegó a la Secretaría de Gobierno gracias a una invitación de Gustavo Rodríguez Junquera.Al actual secretario de Turismo, Fernando Olivera se le reconoce su trabajo y grandes resultados, pero…Fernando no va al equipo del nuevo Gobernador. Hay otros nombres sobre la mesa pero ninguno con posibilidades de convertirse en Secretario de Turismo, como Liz Vargas o Gloria Magaly Cano, ambas capaces y entusiastas.Parece que la decisión apunta a un personaje de la Secretaría de Turismo a nivel nacional y supuestamente si se trata de una mujer.La nadadora celayense Liliana Ibáñez volvió a poner el dedo en la llaga esta semana al denunciar la falta de apoyo Municipal, específicamente por parte del titular del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya (SIDEC), Marco Gaxiola.Cuando parecía que la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) había organizado una rueda de prensa para reconocer las nueve medallas que la destacada deportista había ganado en los Juegos Centroamericanos, Liliana Ibáñez aprovechó para señalar el mal trato de las autoridades municipales.La celayense afirmó que Marco Gaxiola era el peor Director en la historia del deporte en el Municipio y acusó que su mamá tenía que ir prácticamente a mendigar apoyo.La fricción entre Liliana Ibáñez y Marco Gaxiola no es nueva, el año pasado la nadadora había acusado a la dependencia municipal de falta de apoyo mediante sus redes sociales a lo que el funcionario argumentó como un mal entendido.La relación parecía haber mejorado luego de que el Gobierno Municipal la había apoyado tras haberle quitado su beca en la Universidad de Texas, sin embargo el nuevo conflicto al parecer viene de que el SIDEC no apoyó a su familia a comprar el boleto de avión para su viaje a Colombia.La declaración de Ibáñez vuelven a dejar en entredicho el trabajo del SIDEC del que varios deportistas ya se han quejado.Por su parte, Gaxiola quiere seguir al frente de la dependencia del deporte celayense luego de que no pudiera conseguir volver al Ayuntamiento o disputar una diputación.El experredista, quien perdió la Diputación federal hace tres años tras ser Regidor, y mutó al PAN, ha querido hacer méritos en el trienio para repetir, sin embargo los deportistas parecen opinar lo contrario.