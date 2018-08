Negarle a la sra. Paniagua disponga de la obra pública: cerrar una fuente de corrupción…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta el momento, nunca un ayuntamiento ha negado a su alcalde esta bribona autorización…Los alcaldes panistas, sin excepción, han violentado al sus respectivos ayuntamientos, arrebatándoles de inicio la facultad, exclusiva de éstos, para convenir y contratar la obra pública del Municipio…Y esto ha ocurrido con una descarada puntualidad: siempre en la segunda sesión ordinaria, después de la instalación y toma de protesta, el alcalde propone al nuevo Ayuntamiento que le otorgue una amplia autorización para representarlo, disimulando con dolo su verdadera intención: arrebatarles una facultad que sólo corresponde al conjunto de este cuerpo edilicio; esto es, convenir y contratar la obra pública del municipio.Y para mayor desvergüenza, utilizando el mismísimo texto tramposo durante décadas, que disfraza, en la amplitud de sus conceptos, el avieso propósito de contratar con terceros, esto es, con aquellos contratistas de la obra pública que el alcalde a su capricho disponga.Por lo cual es importante preguntarse, cómo han justificado los alcaldes el ejercicio de esta facultad, tan vilmente arrebatada a sus Ayuntamientos.Pues hay que apuntar aquí que, siendo consecuentes con su descaro, si de principio nunca tuvieron la gentileza de plantear este asunto con claridad, mucho menos han creído necesario justificarse.Pero existe una respuesta muy obvia: han hecho de su ejercicio lo que les ha venido en gana, sin rendir cuentas de nada a nadie… La opacidad llama a la suspicacia.Y es que tener el pleno arbitrio para disponer de la obra pública del Municipio, durante tres años, y sin justificárselo a nadie, otorga al alcalde, de facto, un enorme poder discrecional; una base extra para incurrir en cualquier sistemática corrupción, como exigirle a los contratistas favorecidos los consabidos moches, y encaminar, además, su impunidad…Y si a esto agregamos, que la supuesta delegación de esta facultad es absolutamente ilícita, pues ésta por ministerio de Ley corresponde ejercer exclusivamente al Ayuntamiento, todas las sospechas apuntan en contra de esos pícaros alcaldes que en Celaya han sido…Hasta el momento, nunca un ayuntamiento ha negado a su alcalde esta bribona autorización, sea porque a los regidores se les ha sorprendido al inicio de su gestión, o porque el PAN ha impuesto su mayoría por consigna.Pero, ahora el PAN es minoría frente al conjunto de regidores de oposición; y esto puede, y debe, hacer la diferencia…Por ello, mucho me complacería si este artículo puede servir de información o amable advertencia a los regidores de oposición electos (¡Del bloque opositor que felizmente está cuajando!), y también para los panistas, y así después no pueda pretextarse ingenuidad o ignorancia…Este desafuero y su corrupción concomitante debe terminar, y la facultad para convenir y contratar la obra pública del Municipio, ejercerse desde el seno del propio Ayuntamiento, en atención al interés general…Y es que, además, la advertida exigencia de estos moches a contratistas de obra pública, ha ido en directo menoscabo de la calidad de ésta…Constituye un robo impune en contra de la hacienda del Municipio de complicada - que no imposible - probanza, pues al contratista favorecido se le hace cómplice de la misma rapiña.Pero ahora el entorno político nacional parece dar un vuelco en contra de la corrupción pública; algo que puede inhibir esto, que estamos tratando.Sólo recordemos, que buena parte de los recursos que se invierten en la obra pública de cualquier municipio son federales – aportaciones del llamado ramo 33, y otros fondos –, lo cual ahora pondrá en picota a los alcaldes corruptos, y a sus contratistas consentidos.Y es que muchos de estos peculados encubiertos han sido de índole federal, los que, como se ha anunciado, pronto serán considerados como delitos graves…Delitos, pues, que su persecución saldrá de los ámbitos de impunidad, hasta ahora procurada dentro del estado de Guanajuato.Es momento de que termine esta concepción cínica, de que llegar a un puesto público corresponde a un turno privilegiado para robar y abusar del dinero público, y además con garantías de impunidad.Desgraciadamente, esta idea ha permeado de modo atroz en la idiosincrasia de muchos…P.D. Se ha mencionado que de última hora se cocina, en el Congreso local, una reforma legal que prohíba esta práctica; sin embargo, no es necesario prohibir algo que siempre ha estado prohibido ¿miedo, o crasa ignorancia de estos pequeños diputados?@inigorota