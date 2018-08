¿PODER OMNIMODO?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

…¿Y omnipotente? Eso parece ser el enorme poder que ha adquirido López Obrador. La enorme mayoría de votos que obtuvo y que rebasó el 50% de la votación le dio prácticamente un cheque en blanco. Domina el poder Ejecutivo y el legislativo y con esto prácticamente domina todo, porque el poder Judicial tiene que acatar e interpretar las leyes que aprueba el legislativo.En este sentido Cuauhtémoc Cárdenas hizo declaraciones que vale la pena tomar muy en cuenta. Alerta que se inicia el nuevo gobierno, con señales contradictorias y advierte riesgos de centralizar decisiones. En un documento titulado “el nuevo Gobierno y lo que sigue”, que presentó en la ONG “Por México hoy”. Expresó que este enorme poder: “puede llevar a excesos centralistas propios de un gobierno que controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, como la creación de delegaciones federales únicas a manera de prefecturas, que pueden marginar a las autoridades locales y constituirse en el verdadero poder local”. Estas palabras venidas de Cárdenas adquieren una enorme trascendencia porque se suponía que él iba a estar, casi incondicionalmente, al lado de Obrador por ser supuestamente los dos de izquierda. A propósito de esto, dijo algo que es verdaderamente grave ya que externó que “si bien el triunfo de Obrador y de Morena expresan un logro ante el hartazgo, descontento, sufrimiento y enojo de los ciudadanos, también es la expresión de una amalgama de intereses que llevan a considerar que NO ES LA IZQUIERDA LA QUE LLEGA AL PODER”.Esto es muy grave para los izquierdistas que apoyaron a López Obrador. Y entre estos hay unos radicales de extrema izquierda que ya se dieron cuenta de que lo que dice Cárdenas es verdad. Por ejemplo está el caso de Bartlett. ¿Cómo es posible que Obrador haya nominado para ese puesto a este individuo cuyo pasado y presente está lleno de negrura y maldad? ¿Qué él fue el que instrumentó la caída del sistema para que llegara al poder Salinas en lugar de Cárdenas? ¿Y la forma autoritaria y déspota de gobernar en forma represiva cuando fue Secretario de Gobernación?Otro caso de esa pérfida amalgama de intereses y personas que protege, es la nominación del candidato a senador Gómez Urrutia, quien todavía quiere presidir la Comisión de Economía. Imagínese, estimado lector, ¡la iglesia en manos de Lutero! Los diez millones de dólares de lo que lo siguen acusando los mineros que se robó ¿van a quedar impunes? El caso de la Gordillo es similar, la vida que llevaba de lujos y excesos no correspondía al sueldo que tenía, era obvio que parte de las cuotas sindicales se las robaba y ahora sale con la jalada que esa riqueza era de su ¡herencia! Por favor, si su mamá era maestra rural ¿le iba a poder regalar más de 350 millones de pesos y obras de arte valuadas en cientos de miles de dólares? ¿Nos quiere ver la cara de pe…?Todo esto y más hacen pensar que el arribo de López Obrador al poder fue maquinado desde las altas esferas o por personajes siniestros. Po ejemplo Moctezuma Barragán su padrino es Zedillo y en otras designaciones se ven las manos de otras figuras siniestras como las de Salinas con Bartlett…y otros incluyendo a Peña Nieto. En otra ocasión escribiré otro artículo en relación a estos endosos siniestros que le hicieron a Obrador. ¿Es el precio que tuvo que pagar para que lo dejaran llegar al poder? ¿Vendió su alma al diablo? Hay evidencia señalada por Cuauhtémoc Cárdenas de esa amalgama de intereses creados que están en su gabinete. Todavía no llega al poder y ya su enorme capital político va decreciendo. Si ahora se hiciera una encuesta veríamos que el apoyo que obtuvo en las elecciones ha disminuido dramáticamente…por esas malas designaciones que ha hecho.POSDATA UNO.- Ni en la vida ni en la política hay coincidencias. Que el hecho que el día que le dieron la constancia de presidente electo a Obrador, haya quedado absuelta la Gordillo, significa que ahí está la mano protectora de Obrador por esta persona. Los cientos de millones de pesos que tiene, dice que fueron heredados por su mamá una señora que trabajaba como maestra rural y que tenía un sueldo que apenas le alcanzaba. De verdad que ésta Gordillo nos quiere ver la cara de tontos y da la impresión que Obrador la soltó simplemente por llevarle la contra a Peña. Este tipo de acciones le restan capital político.POSDATA DOS.- La inseguridad que prevalece en la entidad y focalizada en el triangulo que comprende Celaya, Salamanca Irapuato, Los Apaseos, etc. Cada vez parece que está peor. Esta violencia es algo nunca vista, es inédita y cada día parece que Guanajuato se está convirtiendo en un estado fallido. Las autoridades estatales dan la impresión que están pasmadas y no saben qué hacer y mejor optan por no hacer nada, para ver si esta violencia se resuelve por sí sola.Comentarios y opiniones a los correos:Twuitter: @gonzalezmelecio