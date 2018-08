RÉGIMENES FISCALES ESPECIALES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ahora que Andrés Manuel López Obrador, está buscando fondos hasta por debajo de las piedras, mismos que puedan soportar la inmensidad de promesas que hizo en su reciente campaña política, por la Presidencia de la República, en la que resultó indudablemente vencedor. Hay un renglón, que desde mi punto de vista y de otros muchos que seguramente opinan lo mismo, no ha sido explotado adecuadamente y que yo sepa, ni siquiera lo ha mencionado como un plan de acción a seguir. A pesar de lo que se dice, en México pagamos unos cuantos, muchos impuestos, y otros muchos pagan muy poco o ningún impuesto y por eso hay grave deficiencia en recaudación fiscal en nuestro país. Sin embargo, de los 34 países que integran la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo) México es el país que menos recauda ingresos tributarios como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pues registra una tasa del 19.5% .Al dar a conocer la nueva edición de su informe “Estadísticas Tributarias” ” el organismo que encabeza José Ángel Gurría, -por cierto Mexicano- precisó que nuestro país, se ubica por debajo de Chile, en el que los ingresos representan sólo el 19.8% del PIB, cuando el promedio general de la OCDE es del 34.5% del PIB. No solamente esos datos son preocupantes, pues las reformas que ha impulsado Enrique Peña Nieto, de poco han servido, pues el país está gravemente endeudado y con alto déficit en las finanzas públicas. El problema radica en que en México, se otorgan diversos beneficios a las grandes empresas, ya que en el renglón de impuestos, apenas logra obtener el 5.8% del PIB, lo que representa menos de la mitad del promedio que tienen las 34 economías que integran el organismo y que ascienden al 11%. En las contribuciones de seguridad social nuestro país, recauda una tercera parte del promedio de la OCDE, además de que muchos Mexicanos trabajan en la informalidad pues 6 de cada diez, así lo hacen. Estamos muy lejos de los países desarrollados, pues Dinamarca recauda de ingresos el 50% de su PIB, que son regresados al ciudadano en magníficos servicios, cosa que no sucede en nuestro país y así podríamos dar otros muchos ejemplos. Son varios los caminos que tiene el fisco, para disminuir o cancelar impuestos, pero a pesar de haberse publicado la ley de transparencia en nuestro país, sigue habiendo muchos ejemplos de opacidad en la información, sobre todo, cuando ésta es requerida al propio fisco, solicitándole que justifique, el porqué de la cancelación o disminución de los créditos fiscales, pues normalmente, no da al respecto, mayores detalles. Lo anterior resulta aún más preocupante debido a que quienes se benefician de esta política son las personas que acumulan los adeudos más grandes. Tan sólo en el último año, por ejemplo, a sólo 15 personas morales se les canceló un monto superior a los 15,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que 0.26% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo acumularon el 31% del total de las cancelaciones. La cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria abandonará la recaudación de un adeudo ya sea porque su cobro resulta incosteable, o bien, porque el deudor o los responsables solidarios son insolventes o no pueden ser localizados. Al cancelar adeudos, la autoridad suspende las acciones de cobranza con la finalidad de no destinar más recursos en perseguir deudas que le resultarían muy costosas recuperar o que difícilmente podrían ser pagadas por los deudores, para mejorar así su eficiencia recaudatoria y dirigir sus esfuerzos hacia la recuperación de otros adeudos. Pero regresando al tema que nos ocupa principalmente el día de hoy, a reserva de verificar las cifras que se presentan enseguida vía internet y que pueden servir de ejemplo de lo que realmente está pasando en nuestro país. Las grandes empresas, pagan muy pocos impuestos, vía planeación fiscal, entre las que se cuenta la consolidación, que implica que se pueden compensar las pérdidas que tienen determinadas empresas de un grupo, contra las u que obtienes otra empresas del mismo grupo y así pagar menos o ningún impuesto. Las cifras que se presentan a continuación y que son del dominio popular, con ellas damos algunos ejemplos de lo que pagan de impuesto sobre la renta las grandes corporaciones, que venden miles de millones de pesos, cada una de ellas. Por ejemplo, Grupo Carso, Telcel, Inbursa propiedad de Carlos Slim, el empresario más rico de México, que vende en todas sus empresas más de 775 mil millones de pesos paga menos del 6% de impuestos. Femsa que embotella la Coca-cola paga el 3.3% de impuestos, cuando sus ingresos andan en el orden de 237 mil millones. Bimbo que percibe 176 mil millones de ingresos, paga solamente 1.2%. Televisa, Walmart y grupo Salinas, este último formado por TV Azteca y Electra, están buscando que se les reduzca, difiera o se les devuelva los impuestos y así podríamos seguir indefinidamente. Más que pensar en aumentar a los contribuyentes actuales, cualquier tipo de impuestos, que ya tenemos bastantes, se debería hacer, que las grandes compañías paguen un impuesto por cada una de sus empresas de un 30% de impuestos o algo equivalente, en vez de las cantidades ínfimas que pagan actualmente. Ahí está una fuente importante de Ingresos para AMLO y su gobierno, pero estaría por verse, si se atreve él y su equipo a tocar a estos grandes empresarios, que son los verdaderos dueños de México, porque no es justo, que un pequeño empresario pague en proporción más impuestos, que estas grandes compañías, las que si tienen posibilidades de pagar mucho más de lo que actualmente pagan.