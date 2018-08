Signos característicos de corrupción

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si los lectores de este periódico am se han percatado de que el Municipio de León adquirió en Zacatecas dos mil pares de botas para los policías y agentes de Tránsito, así como expresado su indignación al respecto por diversos medios de comunicación, con mayor razón lo debemos de hacer quienes colaboramos con alguna opinión en esta casa editorial.Por ello no puedo soslayar y omitir, en concordancia con las voces de los amables lectores, que esta maniobra apesta a corrupción.No es posible que siendo León considerada como la “Capital del Calzado” en el país, ni aquí mismo se adquieran las botas que necesitan nuestros elementos de Policía y Tránsito; en sí misma, esa situación ya sería sospechosa si se hubieran comprado a un fabricante en otra localidad como Guadalajara, San Mateo Atenco o en la Ciudad de México donde también hay productores de calzado.Pero el colmo y tomadura de pelo a los leoneses se incrementa al conocerse que la empresa comercializadora de Zacatecas sólo fue intermediaria, puesto que el calzado fue fabricado aquí mismo en la empresa “Workman”, ubicada en la colonia San Miguel.La nota que destapó esta posible corruptela fue publicada el pasado 20 de agosto por la reportera Shayra Albañil Reyes (periódico am sección local 2018/08/20) y en los días siguientes se ha tratado de “justificar” a través de declaraciones y aclaraciones, en el sentido de que primeramente hubo una licitación con todo y la convocatoria respectiva para la adquisición de este producto, pero se declaró cancelada porque no podían los productores leoneses cumplir con los requisitos técnicos que requería ese calzado especial.Luego entonces, aquí rebatiríamos ese argumento con la pregunta consabida y lógica ¿cómo la fábrica Workman ubicada en la calle Tierra Blanca No. 1324-B de la colonia San Miguel, afiliada a la CICEG, sí pudo cumplir con todos los requisitos?La labor exhaustiva que ha desplegado el personal de investigación periodística de este órgano informativo ha rendido frutos, a grado tal de localizar el domicilio que proporcionó la socia fundadora de la empresa en Zacatecas a quien se le asignó dicho contrato de compra y es una vivienda vacía en una zona de pobreza marginal, y el argumento de la autoridad municipal consiste precisamente en afirmar que no es obligación verificar la certidumbre de los domicilios y datos fiscales de las empresas a quienes se les brindan los contratos de adquisición de bienes y servicios.Aquí vale la pena recordar que esta misma situación se ha presentado durante otras administraciones y también mediante las propias investigaciones periodísticas, sobre los casos de contratos diversos, solamente que la diferencia estriba en que las mismas situaciones no se miden con la misma vara, puesto que los casos anteriores sí han sido motivo de que actuara la Contraloría y presentaran denuncias y sanciones en contra de algunos funcionarios de aquellas administraciones, en tanto que ahora son simples “necesidades a desahogarse por la falta de concursantes en la licitación”.También hemos leído que las autoridades municipales cuentan con la comparsa, y complacencia, quizá por algunos otros favores, del propio presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González García, para quien no resulta molesto, raro, sospechoso y mucho menos ilegal el que se hayan adquirido los dos mil pares de botas a través de una empresa intermediara ubicada en Zacatecas, aunque de un fabricante leonés adherido a la Cámara que preside; sí leyó usted bien amable lector, el Presidente de la Cámara del Calzado.Además le parece normal la operación y lo hace sin mencionar que en el caso concreto está en duda la propia existencia de dicha intermediaria a la cual coincidentemente también se le han efectuado compras a nivel estatal con los mismos mecanismos.¿De verdad será tan ingenuo para no darse cuenta? ¿Ni siquiera para dejar abierta la puerta a que se investiguen esas operaciones? Se lava las manos así de fácil para no meterse en broncas. Qué diferencia con aquel otro líder empresarial Gustavo Guraieb, congruente y valiente.Aunque poco a poco una mayoría de leoneses manifestamos estar hartos de estas tropelías, y cada vez más vigilantes de estas autoridades cuando se apartan de la rectitud y honestidad que han prometido; ojalá y los comités de adquisiciones y compras se apliquen en su trabajo y las Contralorías actúen igual en todos los casos.Nota: Saludos al Lic. Jorge Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados de León, A.C., quien ya prepara con su equipo una propuesta en materia de legislación para la elección del Fiscal General para Guanajuato.