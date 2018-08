Sin apoyo al deporte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“El peor de la historia”La nadadora celayense Liliana Ibáñez volvió a poner el dedo en la llaga esta semana al denunciar la falta de apoyo Municipal, específicamente por parte del titular del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya (SIDEC), Marco Gaxiola.Cuando parecía que la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) había organizado una rueda de prensa para reconocer las nueve medallas que la destacada deportista había ganado en los Juegos Centroamericanos, Liliana Ibáñez aprovechó para señalar el mal trato de las autoridades municipales.La celayense afirmó que Marco Gaxiola era el peor Director en la historia del deporte en el Municipio y acusó que su mamá tenía que ir prácticamente a mendigar apoyo.La fricción entre Liliana Ibáñez y Marco Gaxiola no es nueva, el año pasado la nadadora había acusado a la dependencia municipal de falta de apoyo mediante sus redes sociales a lo que el funcionario argumentó como un mal entendido.La relación parecía haber mejorado luego de que el Gobierno Municipal la había apoyado tras haberle quitado su beca en la Universidad de Texas, sin embargo el nuevo conflicto al parecer viene de que el SIDEC no apoyó a su familia a comprar el boleto de avión para su viaje a Colombia.La declaración de Ibáñez vuelven a dejar en entredicho el trabajo del SIDEC del que varios deportistas ya se han quejado.Por su parte, Gaxiola quiere seguir al frente de la dependencia del deporte celayense luego de que no pudiera conseguir volver al Ayuntamiento o disputar una diputación.El experredista, quien perdió la Diputación federal hace tres años tras ser Regidor, y mutó al PAN, ha querido hacer méritos en el trienio para repetir, sin embargo los deportistas parecen opinar lo contrario.Corrupción de menoresLos casos de daño a menores por cuestiones sexuales siguen vigentes en Irapuato, donde en los últimos años activistas de Derechos Humanos han denunciado las agresiones en entornos educativos.El caso más reciente fue denunciado por la abogada Dalia Ramírez, quien participó en el caso de abuso sexual por parte del expárroco Raúl Villegas, a menores del colegio particular Atenas en Irapuato.Ahora el colegio Juan Duns Escoto, también de Irapuato, es donde se presenta el agravio a una niña de 6 años, quien habría sido agredida con tocamientos lascivos por una joven que prestaba servicio social en la institución.Dalia Ramírez no dejó de cuestionar tanto la respuesta de los responsables del Colegio como de las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes archivaron una primera denuncia por abuso sexual, al tratarse de un caso de mujer a mujer.Y es que parece increíble que por cuestiones de género la Procuraduría no haya querido actuar o no viera como inminente la atención a la menor y su familia, lo que ha molestado a los abogados que llevan el caso.La Delegación Regional VI Suroeste de la SEG intervino al ofrecer apoyo a la menor agraviada y a su familia, y aunque la revisión compete a las oficinas centrales de la Secretaría, se muestran dispuestos a coadyuvar con la investigación.Los abogados confían en que este caso pueda resolverse al igual que el del expárroco Raúl Villegas, a quien se le dictó una sentencia de 90 años al comprobarse el abuso sexual, pues estos casos no sólo dañan a los involucrados, sino también a una sociedad cansada de vivir en la violencia.Otra de la ProcuraduríaY es que parece que la dependencia a cargo de Carlos Zamarripa no sólo no le interesa el combate a la delincuencia, sino que también le importan poco los casos de agresiones sexuales y de menores desaparecidos, y la atención a víctimas y sus familias.Luego de cuatro años, la menor irapuatense Kimberly Alizee Torres Rodríguez sigue desaparecida, mientras el personal de la Procuración lo único que hace es asegurar que la Alerta Amber sigue activada, aunque la distribución de la información se limita únicamente a una página en internet donde se pierden los rostros de los desaparecidos.La familia materna de Kimberly, su tía Lupita y su abuela Gudelia, son quienes han aprendido lo más básico de la investigación para poder dar con Kimberly, de quien no se sabe nada desde febrero del 2014, cuando sus padres fueron asesinados. Además, este crimen tampoco ha dado más noticias, porque lo más probable es que la investigación también esté archivada.Una activista de Ciudad de México, Frida Guerrera, conocida por documentar los feminicidios en todo México, fue la que se interesó en el caso y está ayudando a la familia, sin que las autoridades estatales se hayan pronunciado.Guerrera les ayudó a que les dieran respuesta en CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes), en donde hicieron pruebas para revisar que la niña encontrada en una maleta, llamada Angela, pudiera ser Kimberly, al parecerse a la menor asesinada, pruebas que salieron negativas, de acuerdo a la Procuraduría.Zamarripa no ha dado alguna postura, ni Miguel Márquez, gobernador del Estado, por lo que, como en muchos otros casos de niños desaparecidos o asesinados, y en muchos otros estados, las familias tienen que hacer el trabajo solas, incluso con las amenazas de muerte.Daños al medio ambienteDurante la semana pasada personas en redes sociales comenzaron a preguntarse por los árboles que se encontraban en el estacionamiento de la Metro Plaza, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en Irapuato, compartiendo imágenes que pueden probar que en la zona había al menos 14 árboles que 'desaparecieron'.Ante esto el regidor con licencia, David Muñoz Torres, quien tiene su oficina en el lugar, opinó que esta 'desaparición de árboles' se debe a que la Metro Plaza está prácticamente abandonada y en malas condiciones, ya que locatarios no se preocupan ni por barrer el estacionamiento, menos por cuidar de los árboles que en su momento existieron en el estacionamiento del lugar, y que se fueron secando hasta que un día decidieron mandarlos a retirar.El director de Medio Ambiente del Municipio, Gonzalo Guerrero, señaló que investigarán las razones que propiciaron la muerte de las especies que ocurrieron al menos hace un año, aunque si lo hacen como pasó con el inventario del arbolado, hay que esperar sentados.Festival público, pero con poquitosPara el segundo Festival de Obón, autoridades de la Dirección de Turismo, específicamente la directora, Guadalupe González, pidió a los medios que no se le hiciera mucha publicidad al evento que se realizó el día de ayer, 17 de agosto, en el Parque Irekua.La funcionaria municipal explicó que esta petición fue debido a que uno de los organizadores del evento, de origen nipón, deseaba que fuera lo más privado posible, a pesar de que se realizó en el parque y con entrada libre.La Directora de Turismo indicó que esta petición del organizador japonés era por motivos de seguridad, esperando que el evento fuera más reservado para la comunidad nipona, lo que se contradice un poco ante los comentarios de autoridades de esta comunidad extranjera de que la situación de seguridad avanza y se platica con las autoridades estatales y municipales, sin contratiempos.El dinero para ArmengolEste viernes el Ayuntamiento entrante de Celaya se sacó su primera foto. Entre ellos el personaje celayense del momento, el panista Jorge Armengol, el famoso personaje que se madrugó a la Jumapa y a los celayenses con 363 mil pesos de liquidación, además de morenistas, independientes, del PRI y del Verde, todos muy sonrientes...Esta semana a Armengol ya no le quedó de otra que reconocer que se llevó una lanota para sobrevivir los dos meses que esté desempleado, si así se le puede llamar a un funcionario que brinca de cargo a cargo.Pues resulta que esta semana algunos líderes campesinos se estuvieron comunicando a la redacción de AM para manifestar su preocupación porque no quieren que ocurra lo que precisamente ya ocurrió: que la imagen ya repudiada socialmente del Síndico electo afecte a la de la alcaldesa, Elvira Paniagua.Incluso no quisieron hacer una declaración abierta porque dicen no quieren afectar su relación con el partido y con la nueva Presidenta Municipal, a quien le apostaron su apoyo y esfuerzo durante la campaña, pues hoy menos que nunca, cuando Morena quita espacios al PAN y al PRI deberían de tener una imagen digna ante la sociedad y que lo ideal sería que renuncie a la sindicatura, situación que se antoja imposible, pues se trata de un cargo de elección popular irrenunciable. Y aunque se pudiera..., si Armengol no quiso renunciar al que ya no iba a atender (o sea a la Dirección Jurídica de la Junta Municipal del Agua Potable) ¿lo hará con el cargo que ya tiene en charola de plata?Sin dineroY qué decir de los actuales miembros del Cabildo celayense que le dan muchas vueltas cuando algo no les es retribuido. Para empezar, el alcalde Ramón Lemus, que habla mucho y no dice nada para dar un premio económico a Darío y Emiliano, los niños campeones de matemáticas en Rusia.En una plática "informal" varios de ellos dijeron que ya no tenían de la partida de 400 mil pesos que se aprueban del dinero de los celayenses cada año para sus gastos. Hilda Samaniego, Ynés Piña y Ricardo Torre otorgaron dicho recurso a los menores. Los demás, se hicieron como que la virgen les hablaba. Esta semana el también multimedallista de artes mixtas, Jorge Ramos, fue a solicitar un recurso directamente a la Tesorería pues su participación en una competencia está en riesgo. Evitó ir al SIDEC pues solamente hace puros corajes con el choro que le echa el titular Maco Gaxiola, sin ningún apoyo. La cosa es que ni en la Tesorería lo respaldaron y frustrado se retiró.Situación muy diferente el reservado de 80 mil pesos que le hacen a los miembros del Ayuntamiento entrante, para que el recurso no les falte para su gasolina, restaurantes o viáticos en los últimos tres meses del año. Para el 2019, pues ya se aprobarán otra nada despreciable partida.Apuros de Luis ErnestoDespués de los aplausos y felicitaciones que recibió al ser nombrado secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres topa con la primera piedra.No hablamos de taxis, notarios o de controles al procurador Carlos Zamarripa. Tampoco de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.Su primer problema es la lista de asesores de la Secretaría.Sucede que algunos del equipo son primos, cuñado y excompañeros de Seminario del Gobernador.A lo mejor cada uno ganó la plaza por capacidad pero a la hora de enlistar los curriculums, aparece una fila de “Márquez” y otra de exseminaristas y exsacerdotes.Para empezar, el coordinador de asesores, el irapuatense Pedro Antonio Palomino Domínguez fue compañero de Miguel Márquez en el Seminario.Le siguen Gerardo Alcalá Quiroz y Salvador Ernesto Villegas Bermúdez, ambos exsacerdotes y por supuesto, exseminaristas.En cuanto a familia del gobernador, el cuñado Guillermo Gama Hernández, esposo de su hermana Martha, tiene doble nombramiento, aparece como asesor y representante comercial del Estado.Tres primos del Gobernador también están en la nómina de Luis Ernesto; se trata de Rigoberto Márquez Márquez con plaza en la dirección Jurídica del Registro Civil y Juan de Dios Ramírez Márquez y Juan Manuel Reynoso Márquez, ambos en Defensoría Pública.Menos mal que al futuro Secretario de Gobierno no le toca decidir el futuro de otros primos y cuñados que aparecen en otras oficinas.Mauricio Usabiaga al fin dijo “sí”No sabemos cuántas veces habló Diego Sinhue con Mauricio Usabiaga pero al fin lo convenció de trabajar por Guanajuato desde la Secretaría de Desarrollo Económico.Los panistas querían a Mauricio para la Alcaldía de Celaya pero no lo convencieron. El exitoso empresario dejó el camino libre a Elvira Paniagua.Diego no se dio por vencido y menos cuando escuchaba las porras a Mauricio así que insistió hasta integrarlo al primer círculo de su gobierno.Eso sí, Mauricio pidió la casa limpia así que los subsecretarios, Alberto García Martínez y Franco Herrera, de plano, salen por la ventana.