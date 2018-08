“Se nos hace de conocimiento, acude la unidad, pero como no hubo mayores daños, van a espera a que representantes del banco se hagan cargo, los daños son menores, apenas quisieron abrirla puerta del cajero. Por el momento nosotros no damos inicio a carpeta de investigación”, explicó Karla Vizcaya, vocera en turno del Ministerio Público.

Un cajero automático fue dañado por personas que intentaron robarse la caja con el efectivo y que no lograron su cometido porque la alarma los ahuyentó.Durante la madrugada permaneció sonando la alarma, por lo que la Policía llegó al lugar de los hechos, pero no ubicaron a los responsables.Esto sucedió alrededor de las 3 de la madrugada del sábado, en el cajero automático Santander ubicado afuera de la empresa Bader, ubicada en el cruce de las calles José María Cruz y avenida Transportistas, de la colonia Unidad Obrera.Hasta ahora se desconoce si había vigilante de la empresa a esa hora, ya que el reporte al 911 fue registrado minutos después de las 3 de la mañana.Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal, quienes permanecieron custodiando el cajero y acordonaron la zona, ya que la máquina no podía seguir en servicio.Revisaron la zonaLuego de revisar el cajero automático y descubrir que la puerta que da acceso al gabinete estaba dañada, los elementos de seguridad pudieron presumir que se intentó abrir la máquina, pero no se sabe quiénes y con qué, ya que no se encontraron herramientas ni sospechosos pues los municipales implementaron un operativo de búsqueda por esa zona, sin tener resultados positivos sobre los responsables.Los policías se comunicaron con representantes de Bader, para hacerles saber que el cajero había sido dañado pero pudieron tener contaco hasta el amanecer cuando también arribaron agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa, Habitación, Industria y Comercio del Ministerio Público.El lugar permaneció acordonado hasta aproximadamente las 10:30 de la mañana, pero luego de que ministeriales fueron informados de lo que harían representantes de la empresa, se retiraron.Y dado que los daños en la puerta del gabinete provocaron que el cajero no funcionara de manera normal, fue colocado un papel en la puerta del cajero, avisando a quienes llegaron que no estaba en servicio.