Se incendia vivienda vivienda en plena madrugada, los dueños no se encontraban

Se incendió casa durante la madrugada, en la colonia Purísima Concepción de San Francisco del Rincón.A las 4:40 de la mañana se emitió la alerta a través del Sistema de Emergencias, indicando que una casa se quemaba sobre la calle Chabacano de la colonia mencionada.De inmediato se movilizó a los cuerpos de emergencia, pues tomando en cuenta la hora del siniestro, se suponía podría haber personas al interior.Bomberos y elementos de Protección Civil se percataron de que no había personas al interior.Tras alrededor de 20 minutos de trabajo de los rescatistas, el fuego fue controlado, concluyendo las labores a las 5:00 de la mañana, luego de la remoción de escombros.El fuego consumió una recámara, base, colchón, y algunas prendas de vestir, sin que se reportaran lesionados.Al parecer las personas que habitan la vivienda alcanzaron a salir al percatarse del incendio; no se proporcionó información sobre el propietario de la vivienda.Sobre las causas que dieron origen al fuego, las autoridades no dieron a conocer detalles de lo ocurrido, aunque se menciona que pudo ser intencional.