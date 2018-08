Una selección sin Rafa, Chicharito y Oribe para el Tuca

De la última ocasión en que Ricardo Ferretti estuvo en el banco de la Selección Nacional Mexicana a la actualidad han pasado casi tres años y han ocurrido algunas cuestiones que deberá tomar en cuenta para hacer su nueva lista. De aquel octubre de 2015 a la fecha, muchos de los jugadores de aquella lista que conformó para disputar el boleto a la Confederaciones de Rusia 2017 contra Estados Unidos, se han retirado o simplemente ya no están en edad para ser llamados.



Poteros: Moisés Muñoz (América), Alfredo Talavera (Toluca), Jonathan Orozco (Monterrey).



Muñoz ha dicho adiós a las canchas. Talavera y Orozco podrían ser convocados. Defensas: Paul Aguilar (América), Diego Reyes (Real Sociedad), Rafael Márquez (Verona), Héctor Moreno (PSV), Miguel Layún (Porto), Miguel Herrera (Pachuca), Jorge Torres Nilo (Tigres), Israel Jiménez (Tigres), José Rivas (Tigres).



Rafa Márquez también ha dicho adiós, en tanto que Miguel Layún y Héctor Moreno han pedido no ser convocados para estar ganando minutos en sus clubes, a lo que podría añadirse Diego Reyes. Gente como Miguel Herrera Equihua, Torres Nilo, la Palmera Rivas e Israel Jiménez no están en su mejor momento para tener llamados.



Medios: José Juan Vázquez (León), Héctor Herrera (Porto) Javier Aquino (Tigres), Carlos Esquivel (Toluca), Andrés Guardado (PSV), Jonathan dos Santos (Villarreal), Carlos Peña (León), Jesús Corona (Porto).



Está claro que el Gullit Peña está fuera del radar de la selección por sus problemas de alcoholismo, en tanto que otros como Esquivel y Jonathan podrían hacer a un lado. El regreso del Gallito Vázquez está más que cantado. Delanteros: Oribe Peralta (América), Raúl Jiménez (Benca), Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy), Javier Hernández (Bayer Leverkusen), Carlos Vela (Real Sociedad). Oribe ha dicho adiós al Tri.



El mismo Ferretti dijo en una entrevista que el Chicharito no está en edad (31 años) para ser llamado, y Giovani sigue lesionado y en baja forma física. Así que el Tuca deberá de echar mano de mucho ingenio para hacer su lista, porque aunque son juegos amistosos, hay un prestigio que cuidar...