Víctor Guzmán está de vuelta: suma tres goles con los Tuzos

En enero de 2018, Víctor Guzmán se rompió el ligamento de la rodilla. Era difícil pronosticar cuándo volvería a retomar el nivel que lo llevó a ser el mejor goleador mexicano de la Liga, aun cuando no es delantero.

Guzmán dio su respuesta la última semana, con tres goles en mismo número de juegos para darle a los Tuzos siete puntos. Parece que el goleador está de vuelta.

Sus actuaciones de 2017 merecieron una convocatoria a selección mayor al inicio de 2018. Sin embargo, no pudo asistir con el Tri debido a una lesión. Buenas actuaciones en el Clausura 2018 podrían darle una nueva oportunidad con el combinado nacional.

"Trabajé para eso (regresar a gran nivel), al día siguiente que me operaron ya estaba trabajando en mi recuperación. Quería regresar bien. Siento que me hace falta en la cuestión física, pero en general me siento bien", comentó Guzmán.

El jugador resaltó la importancia de conseguir siete unidades de nueve posibles durante la semana recién concluida, especialmente luego del inicio titubeante del Pachuca con tres derrotas en fila en el Clausura, situación que los mantuvo en el fondo de la tabla general.

"Estoy contento por la victoria y por sumar. Habíamos tenido un inicio nada bueno, pero vamos cada vez mejor. Afortunadamente, gracias al equipo se han dado los resultados, puedo aportar y eso es importante".