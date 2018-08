Lola Cortés revela abuso y llora junto a Rosie Rivera en 'Mira quién baila'

La más reciente emisión de “Mira quién baila” mostró un emotivo momento entre Lola Cortés y Rosie Rivera.

Durante la jornada de este domingo, en la que resultó expulsada la propia Rosie Rivera, Lola Cortés lloró al hablar de un abuso que no ha podido superar.

Le preguntó a Rosie cómo ella pudo superar el abuso que sufrió cuando era niña y la hermana de Jenni Rivera le respondió que con ayuda de Dios.

“Yo me he perdonado muchas cosas que me han hecho porque yo lo he permitido, pero hay cosas que no estuvieron en mis manos que no he podido”, dijo Cortés, quien forma parte del jurado del programa.

Minutos después añadió:

“Cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, pero yo no he podido perdonar porque sé que tengo que amar a esa persona y no quiero verla jamás”.

Rosie le dijo que ambas lo lograrían y la abrazó.