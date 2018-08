Lolita Cortés confiesa abuso en el programa Mira Quién Baila

"¿Has podido perdonar? yo te voy a decir una cosa, yo me he perdonado muchas cosas que me han hecho porque yo lo he permitido, pero hay cosas que no estuvieron en mis manos y yo no he podido, me he permitido perdonarme por no poder hacerlo, tú, ¿has podido perdonar el daño tan fuerte que te cambió la vida siendo niña?"