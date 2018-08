The Jesus and Mary Chain se une al Corona Capital 2018

Este es el cartel del #CoronaCapital18.



¿Ya sabes cómo va a ser tu horario para este 17 y 18 de noviembre?



Si aún no tienes tus boletos, consíguelos en: https://t.co/GQg5lLjLxM pic.twitter.com/4w2CxYIrz0 — Corona Capital (@CoronaCapital) 27 de agosto de 2018

La organización del festival Corona Capital 2018 anunció algunos cambios en el cartel del evento. En el Twitter del encuentro musical se anunció que Manic Street Preachers y Yonaka salen del cartel de este año, “por causas ajenas al festival”.The Jesus and Mary Chain, Digitalism (live), Atlas Genius y The New Regime se sumarán al encuentro musical que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.Lorde, Robbie Williams, Imagine Dragons y New Order son algunas de las guras que estarán en la edición 2018 del Corona Capital.