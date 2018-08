En todos los casos sin excepción, los daños a la salud fueron ocasionados por falta de atención, rapidez y seriedad en el padecimiento del paciente.



Finalmente, se indicó cumplir con la indemnización de las víctimas por el daño a sus derechos humanos, y brindar atención psicológica a los afectados.

Un recién nacido con daños cerebrales porque se pasó su tiempo de nacer. Otro bebé de cuatro meses con los mismos daños provocados por la anestesia.Un menor de edad muerto por intoxicación; otro a causa de constante fiebre.Una mujer falleció tres días después de dar a luz a su quinto hijo por una infección en el útero luego de que los médicos no la asearon bien al término del parto.A otra paciente le dejaron una gasa en el vientre durante la cirugía.Un hombre murió en la sala de urgencias mientras esperaba ser atendido.Tres pacientes más denunciaron mala atención por parte del personal de salud.En los últimos cuatro años,Lo que derivó en elpor parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) por negligencia médica, en cumplimiento a las recomendaciones de la PDHEG.LosDe estas negligencias resultaronTras las denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por estos casos de presunta negligencia médica, las recomendaciones emitidas a la Secretaría de Salud, encabezada entonces por el secretario Francisco Ortiz Aldana, incluyeron iniciar procedimientos disciplinarios contra el personal médico responsable, así como el procedimiento administrativo y la determinación de las responsabilidades.Se solicitó además verificar la dotación permanente de personal suficiente y capacitado para brindar atención médica de calidez y calidad a los pacientes, así como de infraestructura y equipamiento.Otra recomendación fue generar expedientes clínicos integrados y protegidos conforme a la normativa.En el expediente 052-13-B, “el 5 de abril del 2013 una mujer de 43 años con 40 semanas de gestación acudió al Hospital General a las 9 de la mañana, donde el doctor Ramón Navarrete Hernández le diagnosticó trabajo de parto pero sin advertir necesidad de cesárea.Pasaron dos horas y media cuando la ginecóloga Sandra Guerrero Tovar, valoró y diagnosticó un embarazo postérmino, por lo que la paciente era candidata para interrupción de embarazo.Fue ingresada hasta las 3 de la tarde al área de labor donde la recibió la enfermera Fátima Carrasco Alcántar, quien le colocó un toco cardiógrafo, el cual le retiraron más tarde porque otra paciente, también en trabajo de parto, lo necesitaba.Tres horas más tarde la valoró el ginecólogo Roberto Madrigal Cendejas, quien decidió inducir a la labor de parto a las 7 de la tarde, pero fue en el siguiente turno que la doctora Laura Gabriela Zavala Casas, después de revisar al resto de los pacientes, revisó a la afectada y ordenó ultrasonido.La enfermera María Elena Díaz Torres le retiró el monitor toco cardiográfico a la otra paciente; ante el aviso de la misma enfermera de no percibir movimiento del feto la doctora Laura Gabriela revalora a la paciente y determina realizar una cesárea urgente obteniendo una niña muerta el 6 de abril a las cuatro de la tarde”.. El expediente 197-11-A describe “el 4 de mayo del año 2011, los doctores de tercer año de residencia en la especialidad en Ginecología y Obstetricia, Inti Cuitláhuac Castillo Ramos y Juan Carlos Huerta Torres, asistidos por las enfermeras Fátima Paredes Becerra y Luz Edith Lozornio Espinoza del Hospital General Regional de León, practicaron cesárea a una mujer de 22 años que dio a luz a un niño.Terminada la operación la paciente sintió dolor en el estómago pero los médicos le dijeron que era normal y ella confió; después sintió asco y vómito constante durante un mes, por lo que tomaba medicamento recetado por varios doctores de sector salud público y privado, quienes le diagnosticaban diferentes causas de salud.La paciente fue ingresada dos meses después del parto al Hospital Pablo de Anda, donde un radiólogo en una radiografía observó material quirúrgico en su vientre.La enferma fue remitida al Hospital General Regional, donde la cirugía duro ocho horas para extraerle la gasa, y tres días terapia intensiva.La gasa olvidada en su vientre perforó el útero y el intestino, lo que le ocasionó peritonitis fecal, una hernia, hemorragia, infección en la herida y abdominal y choque séptico (infección general en el cuerpo)”.En el expediente 167-15-A, “el 26 de mayo un niño de 8 años con fiebre, fue atendido en el Hospital Comunitario por el doctor Benjamín González Rocha, quien diagnosticó que no tenía nada, solamente una deshidratación e infección en la garganta.La receta fue paracetamol en gotas, 3 inyecciones de Bencilpeniacilina y Albendazol para desparasitar.El niño continuó hasta el día siguiente con fiebre, se convulsionó y fue llevado a urgencias donde murió por falta de atención inmediata.En el expediente 009-15-A, “el 17 de octubre de 2014 en el Hospital General se operó una hernia a un niño de 4 meses de edad por el doctor Raúl Rojas Hernández.El bebé cayó en un paro respiratorio durante la intervención quirúrgica a consecuencia de la anestesia, por lo que su cerebro había dejado de recibir oxígeno y por tal razón quedó con secuelas graves en el cerebro”.Expediente 089-16-D, “muere mujer por infección en el útero después de tres días que dio a luz a su quinto hijo debido a que los médicos no la asearon bien al término del parto.”.El expediente 087-15-D señala “la muerte de un niño por asfixia después de 9 días de nacido, presentó problemas respiratorios poniendo cuatro causas como complicación; insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral severa, aspiración de meconio (primer excremento del recién nacido), asfixia perinatal (falta de aire).La hospitalización y atención médica de la paciente, quien llegó al 90% de dilatación, fue el día 4 de agosto del año 2015, a cargo del médico Hugo Enrique Fajardo Castellanos, así como el médico interno Joseph Edward Lumsden Jacinto.La paciente fue atendida dos horas después de su ingreso por lo que cuando fue revisada presentaba hemorragia transvaginal de moderada a severa y la frecuencia cardiaca del bebé disminuyó, tuvo desprendimiento de placenta, por lo que le practicaron cesárea de urgencia, pero 9 días después murió su bebé”.De acuerdo al expediente 002-15-E, “muere menor de edad por no recibir atención médica a tiempo luego de intoxicarse al consumir fosfuro de aluminio (insecticida)”.En el expediente 047-13-E, se narra que “una paciente de 18 años con 38 semanas de gestación acudió el 8, 15, 17 y 21 de abril del 2013 al Hospital General, donde recibió mal servicio pues solamente la regresaban a su casa, e incluso en una de estas consultas ni siquiera la revisaron, tampoco se contaba con su expediente clínico a la mano.La última semana que visitó el hospital ya había cumplido las 40 semanas, se percató que su bebé no se movía, y el médico que la atendió le informó que su bebé estaba muerto en su vientre”.En el expediente 111-15-A, “la atención tardía para trabajo de parto de una mujer ocasionó daños cerebrales en el recién nacido reduciendo sus expectativas de vida a 18 años, sin poder caminar ni realizar ninguna actividad por sí solo”.