El delito de robo es el que se presenta con mayor incidencia delictiva en estas colonias, éstos en sus diversas modalidades: robo a casa habitación, robo a vehículo, robo a transeúnte, robo a negocios y robo de autopartes.



“Parte de la desigualdad social, es la que facilita la comisión de delitos y hace que la población se sienta más desamparada por la seguridad que le brinda el Gobierno. Un sujeto entre mayor oportunidad para adquirir conocimientos tenga, tendrá mayor facilidad para poder resolver la problemática, sin tener que recurrir como única opción a la comisión de conductas delictivas. La educación, es el pilar fundamental para combatir la criminalidad, por lo tanto, es sumamente necesario que los gobernantes destinen mayor presupuesto al sector educativo”, se enfatiza en el documento.



“La falta de un empleo que brinde a los ciudadanos un ingreso económico ‘suficiente’ para cubrir sus necesidades básicas, el fácil acceso a las operaciones del narcotráfico y las atractivas oportunidades económicas que ofrece la delincuencia organizada, inducen a los sujetos a la decisión de formar parte de la delincuencia en León”.



“Yo digo que es en conjunto de las autoridades porque si ellos hicieran su trabajo como deben, no habría esto. Hace un año fue cuando quitaron muchos apoyos porque hay gente que tiene más de dos o tres”, manifestó un joven.



“Es muy complicado para las autoridades distribuir de forma idónea los apoyos sociales y con esto no tratamos de justificar el hecho, sino que analizamos la veracidad de las circunstancias. Es importante enfatizar que, en las zonas abordadas, el número de personas económicamente activas es mayor que las que no lo son, esto refleja que sí existen oportunidades laborales”.

Elde los: San Felipe de Jesús, Las Hilamas, Medina y Villas de San Juan, consideran que una de las principalespor las que una persona llega a, es porSólo el 20% restante de la gente involucrada en el estudio menciona que la necesidad no significa ser ladrón, ratero o vendedor de droga, registra el documento, elaborado por la Universidad de Guanajuato junto con otras del país, para la Dirección de Prevención del Delito del Municipio.Se caracterizan por tener un índice de desarrollo medio-bajo y bajo; a pesar de que el Gobierno ha implementado proyectos como lo son de Mejoramiento Urbano, Impulso Social, Diez Catorce, aún se pueden observar las carencias en que viven los ciudadanos.Es importante recalcar que en las cuatro zonas del Municipio de León que se abordaron, los ciudadanos coinciden en ser víctimas primarias o secundarias del delito de robo, argumentando que a la falta de empleo y la corrupción que se presenta dentro del Municipio.Los ciudadanos de las colonias abordadas corroboran la teoría ya que refieren que los cuatroNo dejando de lado el déficit de instituciones educativas que existe en estas colonias, lo cual también contribuye a la problemática según el estudio.La repartición de apoyos sociales en León es desigual, así lo evidencia el estudio sobre el fenómeno criminológico en la ciudad.Tras entrevistas e investigación en las cuatro colonias que se escogieron como centro de la investigación, se descubre en voz de los ciudadanos que hay algunos que se aprovechan de los apoyos que brindan diversos programas sociales.Y es peor cuando en algunos casos, estos beneficiarios no desempeñan ninguna actividad económica por el hecho de contar con varios apoyos, dejando en estado de vulnerabilidad a las personas que realmente los necesitan, así lo contaron jóvenes que fueron entrevistados.Consideran que quienes ‘apuntan’ a los que solicitan el apoyo, solo consideran a gente de su preferencia.En el estudio se señala que se obtuvieron algunas controversias en torno al tema, ya que por una parte los jóvenes mencionan que sí existen oportunidades de trabajo pero las personas no están motivadas a buscar empleo, por lo cual su situación económica no mejora; por otro lado aseguran que no hay oportunidades, por eso piden apoyos y programas al Gobierno.