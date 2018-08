"Se encontraron algunas cuestiones que son motivo de presunta responsabilidad administrativa y por eso se abre, para que las personas involucradas puedan defender. Esa adjudicación fue directa y se le encargó precisamente a la Dirección de Servicios Generales que realizara todo el procedimiento", indicó.



"La empresa es una comercializadora y prácticamente es una intermediaria. Estamos haciendo la revisión precisamente porque todavía no se entrega el producto y ahí vamos a intervenir de manera preventiva, lo preventivo sería no recibir el producto si no cumple con los requisitos técnicos que se pidieron en la licitación pública", manifestó.



"Al final yo como intermediario, proveedor puedo dar mejores precios que otros que sí fabrican, entonces no podría haber corrupción en ese sentido. Ya veremos en un momento dado de acuerdo a lo que nosotros revisemos en el procedimiento, las botas que se estén entregando tengan las características técnicas que se solicitaron", declaró.



"Hay una ficha técnica que la Secretaría de Seguridad Pública presenta al Comité de Adquisiciones y es como se hace la licitación pública", subrayó.



"Llevar el padrón es una atribución de ellos, tienen que hacer esa revisión, tienen que verificar la actualización y revisar que las empresas que están inscritas cumplan con los requisitos que se solicitan", concluyó.

La Contraloría Municipal iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa contra la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales así como a la Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Seguridad, por la compra de botas para elementos de Seguridad Pública a la empresa Comercializadora Industrial de Zacatecas S.A de C.V. (CIZ). Lo anterior lo informó el contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, quien recordó que esta compra por la que se iniciará el procedimiento, se llevó a cabo en noviembre pasado y se comenzó a investigar el 5 de junio.Esto porque la empresa vendió en adjudicación directa con un precio más alto que ofreció en la licitación pública que se declaró desierta. Aparte de que no cumplían con las características que se requerían.Además está en proceso otra investigación por la segunda compra que realizó el Municipio a la misma empresa a finales de junio pasado.Esto porque se descubrió que comercializa otras cosas distintas a las botas para los elementos.Aunque defendió que una empresa como esta puede tener muchas actividades, vender varias cosas y no tendría nada de malo.También defendió que los dos procesos de compra no estuvieron dirigidos a esta empresa.Sobre una revisión al padrón de proveedores, el Contralor dijo que eso depende de Servicios Generales y Recursos Materiales.