Sin iniciar remodelación de mercado en Pachuquilla; locatarios piden certeza por reubicación

Erasmo Guerrero González, quien preside la Unión de Comerciantes de Pachuquilla A.C., indicó que los trabajos para la remodelación del mercado municipal no han comenzado, aun cuando el fallo de la licitación establece que iniciarían este lunes 27 de agosto.

En tanto, los trabajadores de servicios municipales del ayuntamiento continúan con la instalación de lonas para que los locatarios del mercado de Pachuquilla expendan sus productos afuera del inmueble que será remodelado.

En entrevista, el líder de los locatarios refirió que no han tenido acercamiento con el licitante de la obra, y agregó que la presidencia municipal no ha dado respuesta a sus peticiones de reubicación.

Guerrero González señaló que a través de escritos han requerido al ayuntamiento que preside Raúl Camacho Baños y a la Dirección de Comercio y Abasto que encabeza Jesús Tovar Ledezma, que les den certeza del lugar en que serán ubicados al concluir la obra.

Además del dictamen técnico que garantice la viabilidad de la remodelación del mercado municipal, el cual no ha proporcionado la presidencia, aun cuando ya se emitió el fallo, acusó.

“El problema no es salirnos (…) el problema es cómo vamos a regresaros, todavía no tenemos nada seguro, no sabemos en qué lugar nos vamos a quedar ni nada”, indicó.

Asimismo, recordó que el pasado viernes 24 de agosto sostuvo una reunión con Johana Montcerrat Hernández Pérez, síndica procuradora jurídica; y con los regidores Víctor Olid Trejo y María del Pilar Gutiérrez Cedillo.

Quienes “no se prestan para hacer un escrito o que venga un notario”, acusó el líder de los locatarios.



AYUNTAMIENTO SE HA ENCARGADO DE DIVIDIRNOS: COMERCIANTES

El líder de la Unión de Comerciantes de Pachuquilla indicó que hay opiniones divididas respecto a la remodelación del mercado municipal.

Señaló que “ellos se han encargado de dividirnos, de ofrecerles a los puestos semifijos cosas para que ellos estén de acuerdo y pues hablando mal de los locatarios, que prácticamente somos los que estamos inconformes”.

Sin embargo, refirió que de 28 comerciantes que alberga el inmueble, 16 piden que se aclare la viabilidad de la obra, mientras que los 12 restantes sí apoyan la remodelación.

“Hemos tenido respaldo de varios compañeros y si no nos favorecen sí tendríamos que hacer una manifestación para ver qué está pasando”, finalizó.

CONTINÚAN CON LA INSTALACIÓN DE PUESTOS

AM Hidalgo realizó un recorrido por la plaza principal de Pachuquilla en los alrededores del mercado municipal, donde se encuentra la carpa que albergará a los vendedores.

Dicha lona provisional está dotada de iluminación y los trabajadores del ayuntamiento instalaron la división de puestos con madera.

El pasado 7 de agosto, el ayuntamiento emitió la convocatoria de licitación para la remodelación del mercado.

La cual ganó Ricardo Cano Gómez, quien efectuará la obra por un monto de 3 millones 389 mil 952 pesos.