Ven empresarios irapuatenses positivo avance en TLCAN

“Si el tratado sale en esta época y en buen término, y que no parezca que hubo un castigo al comercio mexicano, eso le puede dar algunos votos o ventaja al partido que representa Donald Trump en Estados Unidos; por ese motivo es que ahorita México puede negociar, apostándole a que debe salir lo antes posible”, dijo.



“Esperemos que siga funcionando el clúster automotriz que tenemos, que se siga viendo el beneficio a los alimentos de la canasta básica en ambos países, lógicamente que se den situaciones económicas favorables para nuestro país”, finalizó.



“Es una noticia muy buena para nosotros los mexicanos, va a tranquilizar bastante a los mercados y a los inversionistas, sin embargo, es importante decir que todavía no entra Canadá, lo que faltaría para que se pudieran terminar las negociaciones del TLC, ojalá que se sume, porque muchas inversiones tocan los tres países, muchos productos los tocan, y mientras no esté Canadá, para algunas empresas no estaría completo el Tratado”, opinó.

Empresarios de Irapuato vieron de forma positiva que en breve pueda concretarse un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México y Estados Unidos, pues esto abonaría a continuar fortaleciendo la economía de este país.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, Andrés Salas Zurita, indicó que este es el momento indicado para lograr el acuerdo, pues al presidente Donald Trump le urge concretar el tratado, dada la cercanía del proceso electoral intermedio del país vecino.Salas Zurita enfatizó que la Concanaco a nivel nacional estado peleando en las negociaciones del Cuarto de al Lado, para que se haga la reforma de un artículo que señala una revisión del tratado cada 5 años, pues esto no daría certidumbre a las empresas que hacen inversiones a largo en plazo en México.Indicó que de no llegar a una reforma de dicho artículo, las empresas podrían perder el interés de hacer grandes inversiones, por lo que es necesario llegar a acuerdos en beneficio de ambas naciones.Por su parte, el empresario y presidente de la Federación de Cámaras Nacionales del Comercio (Fecanaco), Roberto Marrufo Sada, indicó que espera que el TLCAN sea favorable para México, y que no se hayan tenido que sacrificar aspectos en beneficio de este país. Agregó que desea que las autoridades federales logren que Canadá también participe en este tratado, pues sería una deslealtad no hacerlo partícipe de los acuerdos económicos que puedan lograrse.Asimismo, el empresario irapuatense, Gerardo Padilla Fuerte, quien indicó que aunque el TLC aún no se encuentra cerrado entre las tres naciones, es una buena señal que Estados Unidos y México avancen en el tema, luego de meses de negociaciones.Padilla Fuerte dijo que están pendientes de que en los próximos días y horas se pueda incluir a Canadá, siendo lo ideal el acuerdo que ya se tenía, con los tres países, aunque se podría optar por un acuerdo con Canadá y otro con Estados Unidos.