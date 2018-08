El ex presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva "Layín", fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, uso indebido de funciones y fraude; además, en este caso la Fiscalía del estado indaga el uso de recursos de procedencia ilícita.

Al medio día de este lunes, el juez de control, Guillermo Romero Ríos, desestimó todos los argumentos de la defensa del ex edil y decidió que tanto "Layín" como la ex síndico municipal, Armida Silvestre Juárez, y el ex secretario general del ayuntamiento, Mario Vázquez Flores, deben ser procesados; sin embargo los tres enfrentarán el juicio en libertad debido a que se les impuso una garantía de un millón 200 mil pesos al primero y de 120 mil pesos a los otros dos ex funcionarios.

Durante la audiencia se reveló que los tres ex funcionarios vendieron en 12 millones de pesos un predio valuado en más de 32 millones de pesos y que ni siquiera era propiedad del municipio; además, nunca dieron cuenta del uso de ese recurso, que debió haber entrado a las arcas municipales.

Además, se dio a conocer que existe una denuncia respecto a que el dinero utilizado para la compra es de procedencia ilícita, por lo que la Fiscalía solicitó un plazo de 3 meses para hacer una investigación complementaria para seguir la ruta del dinero y llamar a comparecer a la compradora del predio, Andrea Guadalupe Manzanares Valenzuela.

Sigue leyendo:

¿Te robaron tu TV, computadora, bicicleta? En San Miguel y León I había esto y más robado ¡hasta cervezas!

Además de robar, repartidor de Bimbo también acosaba a niña de 14 años

Joven de 19 muere por probar arma que iba a comprar, apretó el gatillo por error