“Una cosa es caminar, otra bailar, saltar y gritar; así que debíamos tener bien firme el arnés. No dormí durante tres noches, pero por suerte todo salió hermoso”, agregó.

Mariano Reyes profesor de la pequeña hizo un arnés para que pudiera bailar, se aprendió los pasos y acompañó a Agostina para que pudiera demostrar su talento.“La idea surgió porque vi un vídeo de Internet. Acá en las casas de ortopedia no tienen nada parecido, así que me busqué una modista e hicimos todo a medida” señaló el profesor.Mariano imparte la clase de educación física, el baile fue organizado por los alumnos de segundo grado, por la conmemoración a San Martín.“Yo soy muy alto, y Agos es muy chiquita, teníamos que hacer todo bien para no poner en riesgo su salud”, dijo Mariano.Mariano le pidió su aprobación a los padres de Agostina, los cuales aceptaron de inmediato.Agostina participó con dos coreografías en el espectáculo.Con información: Te importa.