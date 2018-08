Asesinan a mujer y su bebé sobrevive cinco días junto a ella

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un departamento, junto al cuerpo de su madre, estaba un bebé de dos años cuando las autoridades entraron. El pequeño llevaba cinco días ahí 'solo'.Fue en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, donde los vecinos alertaron a la Policía de los fuertes olores que salían del departamento donde vivía una modelo, de 40 años, con su hijo.Las autoridades fueron a investigar y se encontraron con que el niño -con alto nivel de desnutrición-, y además, lo más probable es que fue testigo del asesinato de su madre.Jennifer Ramírez es una modelo y diseñadora venezolana muy reconocida, que trabajaba en Colombia desde hacía meses; su cuerpo presentó rastros de forcejeo y murió por, al parecer estrangulada. Murió el lunes y los encontraron hasta el viernes.La joven era madre soltera y desde que cerraron sus negocios en Venezuela decidió probar suerte en Colombia. Salía adelante económicamente vendiendo tortas frente al edificio donde vivía.Se cree que no se trató de un crimen pasional sino de un robo, por el dinero que guardaba en el inmueble para mudarse a otro país, además de que no estaban las joyas yLos parientes recalcaron que no fue forzada la cerradura, por lo que se cree que es un conocido el que entró.El niño habría sobrevivido porque comió de unas tortas que su mamá hizo para vender y tomó agua de unas botellas que estaban a su alcance.Con información de Maduradas y Todo Noticias.