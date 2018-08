Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ánimo que ya es lunes. De 2013 a 2017, en Guanajuato fueron apoyados mil 329 proyectos con un monto de 374.5 millones de pesos por medio de convocatorias del INADEM.Itzel Villa, directora general de emprendedores y financiamiento en el Instituto Nacional del Emprendedor en visita a León nos comparte que los sectores tradicionales como el cuero-calzado, seguido de proyectos relacionados con agroalimentos, moda y aeroespacial siguen siendo los giros a los que más apuestan los emprendedores de Guanajuato; sin embargo, existe un punto que llama la atención, y es que a pesar de que siguen buscando ganar un porcentaje en sectores ya bastante competidos, lo hacen por medio de un valor agregado en su producto o la forma en que hacen llegar el mismo.Por esa razón es que en el listado de apoyos existen proyectos del calzado, pero de alto impacto ya sea por una innovación en el zapato o el desarrollo de nuevas líneas de negocio.Para este año esperan que se mantenga la tendencia de cifras positivas para el Estado, considerando que en 2017 el apoyo fue a 234 proyectos por un monto de 70.5 millones de pesos.De acuerdo al tipo de convocatoria son las condiciones y subsidios; pero en general INADEM ofrece apoyo a emprendedores desde los 50 mil pesos; por ejemplo, en casos de incubadora hasta de reactivación económica por 10 millones de pesos.Fuera de la Ciudad de México, Monterrey y Jalisco, Guanajuato es uno de los estados que más genera emprendedores, un fenómeno positivo que comienza a suceder en México, es que ciudades que no figuraban tradicionalmente ahora están sumando proyectos como es el caso de Veracruz, Aguascalientes y en el Bajío con Aguascalientes, comparte Villa.Si bien es cierto tener éxito en los negocios no es tan sencillo como seguir los pasos de una receta de cocina, la funcionaria sugiere al emprendedor hacer una buena planeación de su negocio, buscar constantemente los espacios de networking para sumar a socios, integrar a colaboradores o incluso reforzar la idea o ampliar la oferta que tiene.Por último, tener cuidado con los financiamientos y ser tolerante a la frustración, porque ser emprendedor es una carrera en donde por cada 10 no, existe un sí. Pero, si es su proyecto de vida, no hay no que valga.Hablando de emprendedores, del 10 al 14 de septiembre próximo se realizará en la Ciudad de México la que es considerada la fiesta más grande del emprendimiento en América Latina: La Semana Nacional del Emprendedor.El evento que se realizará en el Centro Citibanamex en esta quinta edición, está trazado en temas de fomento, innovación y tecnologías emergentes como son el Internet de las Cosas y la robótica.El objetivo del foro es brindar soluciones y herramientas a los emprendedores y empresarios para que puedan iniciar o hacer crecer su negocio.Bajo el lema ‘México Emprende Contigo’, el foro contará con los pabellones de: Campamento Emprendedor, Financiamiento Inteligente, Aceleración y Alto Impacto, Red de Apoyo al Emprendedor, Mujeres de Impacto, Innovación y Tecnología, Productividad y Negocios, Estados y Gobierno, Mercado Emprendedor y Foro Creativo.En cifras esperan 110 mil visitantes que aprovechen más de 500 talleres y conferencias sin costo.Desde el comienzo del evento en 2013, son más de 4 millones de emprendedores y MiPyMes que se han apoyado, sumados a los de el Sistema Nacional de Garantía que han podido apoyar a más de 485 mil empresas con crédito inducido.En la edición anterior fueron 9 mil empresas a través de la figura Sociedad de Acción Simplificada las que surgieron por medio del evento de emprendedores, de Guanajuato esperan viajen al menos una decena de autobuses con emprendedores.Para terminar, le platicamos que nos encontramos al delegado de la Secretaría de la Economía en Guanajuato, Alberto Bello Albo, y aprovechamos para preguntarle su opinión con respecto a la idea del nuevo gobierno sobre la descentralización de secretarías.Comenta que la idea tendrá que ser realizada de forma paulatina, pues hoy no existe ciudad que pueda por infraestructura estar preparada de un día a otro para recibir a dos mil familias.Comparte que la gente operativa entre la delegación de la Secretaría de Economía en León y la subdelegación de Celaya suman 26 personas que están tranquilas, trabajando de forma normal y hasta ahora no ha existido un aviso de cambio para ellos de forma oficial.