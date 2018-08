 El tiempo pasa…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En este veraniego mes de agosto se ha considerado reflexionar y proponer actividades para la mejora de la ciudadanía por medio de reconocer temas muy importantes en las etapas del desarrollo humano y así dedicarles un tiempo de atención. Entre ellos, encontramos el día El Día de la Juventud que conmemora el rol que tiene la juventud en la humanidad para el desarrollo de sociedades sostenibles.Durante este día se busca exaltar y reconocer la importancia del compromiso y la participación de las y los jóvenes en la obtención de naciones con un desarrollo íntegro y equilibrado. Se busca también promover la participación ciudadana activa y efectiva de los jóvenes en todos los niveles de la sociedad.El Día Internacional de la Juventud fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1999. La promoción y objetivo de posicionar a los jóvenes en un rol importante dentro de la sociedad se lleva a cabo en conjunto con los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Este día se celebra el 12 de agosto de cada año y su objetivo es fortalecer y aumentar la calidad y la cantidad de las oportunidades de las y los jóvenes de participar de manera plena en la vida de la sociedad.Los y las jóvenes de entre los 18 y los 29 años de edad actualmente conforman la generación más numerosa de la historia, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI), la población en México continúa siendo predominantemente joven: 25.7% es el famoso bono poblacional que en pocos años cambiará. Pese a ello, son víctimas de los grandes cambios de la sociedad y de los conflictos armados. Las y los jóvenes deben ser considerados los impulsores del cambio, no sólo beneficiarios y objetivos.Un tema que es importante en cualquier etapa del desarrollo es sin duda, la salud mental que comprende el estado de ánimo; son nuestras emociones y nuestro bienestar. Todos debemos cuidar de nuestra salud mental para poder llevar vidas satisfactorias. Debemos comenzar por hablar de la salud mental del mismo modo que hablamos de nuestra salud general.En este mismo mes y ya casi por terminarlo, encontramos también la conmemoración del Día del Abuelo (a) que conmemora el importante rol de un abuelo(a) dentro de la familia y de un adulto mayor dentro de la sociedad. Para la población, este día representa la oportunidad de rendir homenaje a los abuelos (as) de su familia compartiendo con ellas y ofreciéndoles presentes. Es celebrado en la gran mayoría de los países de Iberoamérica. A pesar de ser una celebración que cambia de costumbres y de fecha de acuerdo a la cultura, el propósito se mantiene intacto: conmemorar al adulto mayor. En México, se celebra el 28 de agosto cada año.La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto será más del 20% de la población mundial.La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. En 2014, los Gobiernos adoptaron una resolución en el Consejo Económico y Social que reconoció que la marginación por envejecimiento es «la razón común, la justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de edad».Esas formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a esta discriminación socava los derechos de las personas mayores y dificulta su contribución a la vida social, económica, cultural y política.Aunque varias personas de edad adulta padecen de carencias de salud, no es necesario que éstas se presenten en esta edad, hay muchas personas que tienen mucha vitalidad y pueden hacer gran cantidad de actividad, se trata pues, de cambiar el paradigma y hacernos responsables de nuestras vidas previniendo para después no tener que lamentarnos.Recordemos que esta celebración tiene como meta dar a los abuelos (as) el lugar que merecen en la familia, además, que gracias a ellos existen todos los que llegaron luego. Es una forma de honrar a nuestras raíces. Las personas mayores son sabias y están llenas de experiencias que desean compartir con quienes están en etapas de la vida más tempranas, tomate tu tiempo para escucharles y rememorar junto con ellos sus divertidas anécdotas.En México se invita a visitar a los adultos mayores que están viviendo en asilos y hospitales, se hace un llamado social para no abandonar a los abuelos (as) y brindarles la atención que ellos bien merecida tienen.En lo que he realizado estos comentarios ha pasado el tiempo y el espacio. No conozco si las personas que pusieron estos momentos para reflexión vieron algo que podemos observar en este momento: el tiempo y espacio se fueron tan rápido del Día de la Juventud hasta llegar al día del Adulto Mayor casi sin darnos cuenta, parece que así pasa en nuestras vidas, por ello hay que disfrutar cada momento de nuestra existencia.Un cordial saludo a todas las personas que han llegado a vivir esta tercer edad y deseo que estén llenas de bendiciones.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!